Im Sommer neue Fahrpläne auf Ihren Linien

Die Fahrpläne Ihrer Buslinien ändern sich ab dem 10. Juli 2023

Sommerangebot im Busnetz Paris Saclay

Ihre Zeitpläne ändern sich während der Sommerzeit vom 10. Juli bis 3. September 2023

Bitte beachten Sie, dass:

  • Die Linie 11 behält im Juli ihren üblichen Fahrplan bei und die Sommerfahrpläne beginnen am 31. Juli und dauern bis zum 3. September 2023.
  • Die Route 10 ändert ihre Route vom 10. Juli bis 3. September 2023.
  • Schullinien, einschließlich der Linien 6 und 12, fahren den ganzen Sommer über nicht. Wiederaufnahme des Betriebs am 4. September 2023.
  • Die Linien 9 und 91.06 werden am Montag, den 21. August 2023, früher als die anderen zu ihren üblichen Fahrplänen zurückkehren.
