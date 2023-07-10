Ihre Zeitpläne ändern sich während der Sommerzeit vom 10. Juli bis 3. September 2023
Bitte beachten Sie, dass:
- Die Linie 11 behält im Juli ihren üblichen Fahrplan bei und die Sommerfahrpläne beginnen am 31. Juli und dauern bis zum 3. September 2023.
- Die Route 10 ändert ihre Route vom 10. Juli bis 3. September 2023.
- Schullinien, einschließlich der Linien 6 und 12, fahren den ganzen Sommer über nicht. Wiederaufnahme des Betriebs am 4. September 2023.
- Die Linien 9 und 91.06 werden am Montag, den 21. August 2023, früher als die anderen zu ihren üblichen Fahrplänen zurückkehren.