Und vergessen Sie nicht, bei jedem Aufstieg übernehmen wir den Validierungsreflex!

Diese tägliche Geste hat eine konkrete Wirkung für Sie und für alle Reisenden, sie ermöglicht:

Sichern Sie Ihre Reisen und reisen Sie in gutem Zustand

Beitrag zur Verbesserung der Mobilität von morgen

Jede Validierung ermöglicht es, das Transportangebot an Ihre Bedürfnisse anzupassen und die Qualität Ihrer zukünftigen Fahrten mit Express 1 zu verbessern.