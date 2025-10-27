Ein direkter Draht für alle Ihre Reisen
Die Expresslinie 1 wurde entwickelt, um Ihren Alltag zu vereinfachen und bietet schnelle und regelmäßige Verbindungen zwischen den Bahnhöfen Saint-Germain-en-Laye und Versailles Chantiers mit:
- Ein Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit, Montag bis Freitag.
- Abfahrt von 4:55 bis 21:30 Uhr von Saint-Germain-en-Laye ↔ Versailles.
- Service 7 Tage die Woche, auch an Wochenenden und Feiertagen.
Wichtige Punkte in Reichweite des Busses
Arbeit, Schule, Kultur, Freizeit... Die Expresslinie 1 begleitet Sie überall hin:
- Bahnhöfe Versailles Chantiers und Saint-Germain-en-Laye, um mit der RER A und dem U-Zug nach Paris und La Défense zu gelangen
- Schloss Versailles, Saint-Germain-en-Laye und Monte Christo
- Einkaufszentrum Parly 2
- Musée du Domaine Royal de Marly und Théâtre Montansier
Und vergessen Sie nicht, bei jedem Aufstieg übernehmen wir den Validierungsreflex!
Diese tägliche Geste hat eine konkrete Wirkung für Sie und für alle Reisenden, sie ermöglicht:
- Sichern Sie Ihre Reisen und reisen Sie in gutem Zustand
- Beitrag zur Verbesserung der Mobilität von morgen
Jede Validierung ermöglicht es, das Transportangebot an Ihre Bedürfnisse anzupassen und die Qualität Ihrer zukünftigen Fahrten mit Express 1 zu verbessern.