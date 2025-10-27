Der Express 1, der Königsweg für Ihre täglichen Fahrten!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Von Saint-Germain-en-Laye über das Einkaufszentrum Parly 2 und das Schloss Versailles erleichtert der Express 1 Ihren Alltag. Schnell, zuverlässig und bequem verbindet es die wichtigsten Pole des Territoriums. Was wäre, wenn Sie den Königsweg nehmen würden?

Express 1, der Königsweg für Ihren täglichen Arbeitsweg.

Ein direkter Draht für alle Ihre Reisen

Die Expresslinie 1 wurde entwickelt, um Ihren Alltag zu vereinfachen und bietet schnelle und regelmäßige Verbindungen zwischen den Bahnhöfen Saint-Germain-en-Laye und Versailles Chantiers mit:

  • Ein Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit, Montag bis Freitag.
  • Abfahrt von 4:55 bis 21:30 Uhr von Saint-Germain-en-Laye Versailles.
  • Service 7 Tage die Woche, auch an Wochenenden und Feiertagen.

Wichtige Punkte in Reichweite des Busses

Arbeit, Schule, Kultur, Freizeit... Die Expresslinie 1 begleitet Sie überall hin:

  • Bahnhöfe Versailles Chantiers und Saint-Germain-en-Laye, um mit der RER A und dem U-Zug nach Paris und La Défense zu gelangen
  • Schloss Versailles, Saint-Germain-en-Laye und Monte Christo
  • Einkaufszentrum Parly 2
  • Musée du Domaine Royal de Marly und Théâtre Montansier

Und vergessen Sie nicht, bei jedem Aufstieg übernehmen wir den Validierungsreflex!

Diese tägliche Geste hat eine konkrete Wirkung für Sie und für alle Reisenden, sie ermöglicht:

  • Sichern Sie Ihre Reisen und reisen Sie in gutem Zustand
  • Beitrag zur Verbesserung der Mobilität von morgen

Jede Validierung ermöglicht es, das Transportangebot an Ihre Bedürfnisse anzupassen und die Qualität Ihrer zukünftigen Fahrten mit Express 1 zu verbessern.

