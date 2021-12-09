Alle Wege führen zum Tzen 1!

Die Linien 02, 03 und 04 bieten Ihnen Routen, die sich auf Verbindungen mit Tzen1 während der Hauptverkehrszeit konzentrieren:

Um Sie auf Ihren Reisen bestmöglich zu begleiten, ist die Verbindung zwischen der Linie 02 und dem Tzen1 an der Haltestelle "Les Près Hauts" möglich

Die Verbindung zwischen Tzen 1 und den Linien 03 und 04 ist an der Haltestelle "Le Fresne" möglich

Außerhalb der Hauptverkehrszeiten können Sie die Linie 7001 nehmen (ersetzt die Linie 02), die Verbindung mit der Tzen1 ist dann an der Haltestelle "Pointe Ringale-Le-Golf" möglich