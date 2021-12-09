Nutzen Sie mit Ihrem neuen Busangebot Ihre Zeit für das, was wirklich wichtig ist.
Ab dem 3. Januar sind Ihre Leitungen besser an Tzen1 angeschlossen.
Weitere Informationen:
Iledefrance-mobilites.fr> Aktuelles
Alle Wege führen zum Tzen 1!
Die Linien 02, 03 und 04 bieten Ihnen Routen, die sich auf Verbindungen mit Tzen1 während der Hauptverkehrszeit konzentrieren:
Um Sie auf Ihren Reisen bestmöglich zu begleiten, ist die Verbindung zwischen der Linie 02 und dem Tzen1 an der Haltestelle "Les Près Hauts" möglich
Die Verbindung zwischen Tzen 1 und den Linien 03 und 04 ist an der Haltestelle "Le Fresne" möglich
Außerhalb der Hauptverkehrszeiten können Sie die Linie 7001 nehmen (ersetzt die Linie 02), die Verbindung mit der Tzen1 ist dann an der Haltestelle "Pointe Ringale-Le-Golf" möglich
Die Haltestellen, die auf Tigery bedient werden, sind: Petit Sénart, Pépinière, Justice, Mairie Plessis, Cœur de Bourg, Les Fossés Neufs.
Die Haltestellen auf Saint-Pierre-du-Perray sind: Mare à Tissier, Les Près Hauts.
Die Haltestellen auf Saint-Germain-lés-Corbeil sind: Rochefort, Centre Commercial, Champ Clair, Trou Grillon.
Die Haltestellen auf Sant-Pierre-du-Perray sind: Le Fresne, Clos Guinault, Rue Hertz, Mairie, Simone Signoret, Château, Collège Camille Claudel, Suzanne Lengien, Groupe scolaire Manureva, Fernand Sastre, Lachenal, Quatre Saisons.
Die Haltestellen in Morsang-sur-Seine sind: Morsang Mairie, Compagnie des Eaux.
Die Haltestellen auf Saintry-sur-Seine sind: Hameau de Seine, Route de Morsang, Port aux Sablons, Mairie, Eglise, Rue du Stade, Place de la Résistance, Villededon, Les Brosses, Réservoir, Rue des Chévres, Victor Hugo, Collège Camille Claudel, Groupe scolaire Manureva, Suzanne Lenglen, Clos Guinault, Le Fresne.
Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:
Telefonisch unter 09 70 83 77 00