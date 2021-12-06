Mit Ihrem neuen Busangebot mehr Zeit zusammen.
Ab dem 3. Januar verschmelzen Ihre Linien 21, 27 und 52 und werden zur Linie 21.
Genießen Sie einen direkteren und verbesserten Service zwischen den Bahnhöfen Lieusaint-Moissy und Combs-la-Ville Quincy
Weitere Informationen:
Was 21 für Sie tut:
- Ein Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten.
- Einfachere und direktere interkommunale Fahrten mit weniger Verbindungen
- Direkter Service ohne Verbindungen vom Collège des Maillettes zu den Ein- und Ausgangszeiten der Einrichtung
- Streichung der Verbindung zum Zentrum von Combs-la-Ville (Haltestelle Gambetta, Collège Les Aulnes und "Pablo Picasso") für eine + schnelle Fahrt
- Verbindungen mit dem Tzen1 werden nun am Bahnhof Lieusaint-Moissy (anstelle der Haltestelle "Quatre Chemins") hergestellt
- Die Haltestelle "Noyer Perrot" wird jetzt von der Linie 21 bedient
Die Linien 22/23 und 24/25 übernehmen!
Die Haltestellen "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" und "Université" werden jetzt von den Linien 24/25 bedient.
Die Haltestellen "Gué de Ville" und "Les Grés" werden nun von den Linien 22/23 bedient
Die Haltestelle "Lycée Galilée" wird in die Avenue André Malraux verlegt.
Die Haltestellen in Combs-la-Ville sind: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Lycée Gallilée Parisud Borne Blanche, Parisud Distripôle, Parisud Maurice Faure, Clos du Roi, Pépinière.
Die Haltestellen in Lieusaint sind: Parisud Jean Monnet, Parisud Italien, Parisud Spanien, Parisud Robert Schuman, Collège de la Pyramide, Parc Eglise, Bois du Bray, Gare de Lieusaint-Moissy.
Die Haltestellen auf Moissy-Cramayel sind: Porte de Moissy, Europa, Florenz, Cité du Parc, Centre, Mairie, Gymnase, St. Michel, Maulois, Changis, Collège des Maillettes, Noyer Perrot.
Die Haltestellen auf Réau sind: Eglise, Green de Réau.
Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:
