Was 21 für Sie tut:

- Ein Bus alle 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit und alle 30 Minuten außerhalb der Hauptverkehrszeiten.

- Einfachere und direktere interkommunale Fahrten mit weniger Verbindungen

- Direkter Service ohne Verbindungen vom Collège des Maillettes zu den Ein- und Ausgangszeiten der Einrichtung

- Streichung der Verbindung zum Zentrum von Combs-la-Ville (Haltestelle Gambetta, Collège Les Aulnes und "Pablo Picasso") für eine + schnelle Fahrt

- Verbindungen mit dem Tzen1 werden nun am Bahnhof Lieusaint-Moissy (anstelle der Haltestelle "Quatre Chemins") hergestellt

- Die Haltestelle "Noyer Perrot" wird jetzt von der Linie 21 bedient

Die Linien 22/23 und 24/25 übernehmen!

Die Haltestellen "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis", "Grands Champs", "Moulin à vent" und "Université" werden jetzt von den Linien 24/25 bedient.

Die Haltestellen "Gué de Ville" und "Les Grés" werden nun von den Linien 22/23 bedient

Die Haltestelle "Lycée Galilée" wird in die Avenue André Malraux verlegt.