Linie 305 - Ein erweitertes Angebot, um Sie zu begleiten!

Ihre Linie 305 wird ab dem 2. September 2024 weiterentwickelt, um sich an Ihre Fahrten anzupassen!

Angebotswechsel auf der Linie 305.

Karte Linie 305

Ein neues erweitertes Angebot:

  • Busse später bis 22 Uhr an Wochentagen und alle 30 Minuten zwischen dem Bahnhof Juvisy-sur-Orge und Bois des Coudraies.
  • In der Stadt Etiolles: Busse von 6:30 bis 8:30 Uhr in Richtung Bahnhof Juvisy-sur-Orge und abends von 17 bis 20 Uhr in Richtung Etiolles.
  • Die Busse fahren samstags von 8 bis 22 Uhr mit einer Passage pro Stunde.

Kursänderungen:

  • Neue Endstation: "Bois des Coudraies" und Teilendstation "Résidence La Vallée". Die Haltestellen zwischen "Résidence La Vallée" und "Gare de Corbeil-Essonnes" werden nicht mehr bedient.
  • Eine Verschiebung ist an der Haltestelle "Pont Patton" der Linie 302 oder "Saint Léonard" der Linie 7001 möglich. Bitte beachten Sie: Die Haltestellen "Lycée", "La Fontaine" und "Résidence La Vallée" werden morgens nur in Richtung "Gare de Juvisy" und abends in Richtung "Résidence La Vallée" bedient.

