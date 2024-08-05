Ihre Linie 305 entwickelt sich ab dem 2. September 2024 weiter, um sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Karte Linie 305
Ein neues erweitertes Angebot:
- Busse später bis 22 Uhr an Wochentagen und alle 30 Minuten zwischen dem Bahnhof Juvisy-sur-Orge und Bois des Coudraies.
- In der Stadt Etiolles: Busse von 6:30 bis 8:30 Uhr in Richtung Bahnhof Juvisy-sur-Orge und abends von 17 bis 20 Uhr in Richtung Etiolles.
- Die Busse fahren samstags von 8 bis 22 Uhr mit einer Passage pro Stunde.
Kursänderungen:
- Neue Endstation: "Bois des Coudraies" und Teilendstation "Résidence La Vallée". Die Haltestellen zwischen "Résidence La Vallée" und "Gare de Corbeil-Essonnes" werden nicht mehr bedient.
- Eine Verschiebung ist an der Haltestelle "Pont Patton" der Linie 302 oder "Saint Léonard" der Linie 7001 möglich. Bitte beachten Sie: Die Haltestellen "Lycée", "La Fontaine" und "Résidence La Vallée" werden morgens nur in Richtung "Gare de Juvisy" und abends in Richtung "Résidence La Vallée" bedient.
Vorderseite Flyer
Rückseiten-Flyer