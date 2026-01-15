Ähnliche Nachrichten

Eine direktere Route

Die Strecke führt nun direkt zum Bahnhof Évry-Courcouronnes (Ebene 0) und Sainte-Geneviève-des-Bois. Die Haltestellen "Gare d'Evry-Courcouronnes - Ebene 1", "Cité administrative" und "Institut de Biologie" werden nun entfernt und von den Linien 4122 und 9101 bedient.

Ein feinerer Service des Territoriums

Vier neue Haltestellen werden geschaffen, um die Arbeitszentren und das Herz der Stadt besser zu bedienen:

Valvert – Route de Corbeil (neues Gewerbe- und Freizeitgebiet Croix Blanche in Sainte-Geneviève-des-Bois)

(neues Gewerbe- und Freizeitgebiet Croix Blanche in Sainte-Geneviève-des-Bois) Paul Langevin (Saint-Germain-lès-Arpajon)

(Saint-Germain-lès-Arpajon) Platz (Fontenay-lès-Briis)

(Fontenay-lès-Briis) Bligny – CMC-Klinik (Fontenay-lès-Briis)

Eine Anpassung der Fahrzeiten wird ebenfalls vorgenommen, um die Pünktlichkeit Ihrer Linie zu verbessern.

Die Linie 4504 verkehrt: