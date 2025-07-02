Ab Montag, dem 7. Juli, enden einige Fahrten am Bahnhof Nointel-Mours und bedienen die Haltestellen zwischen dem Bahnhof Nointel-Mours und Grands Champs nicht mehr.
Weitere Informationen finden Sie im Stundenplan.
Ab dem 7. Juli 2025 Änderung auf Ihrer Linie 1302
