Ähnliche Nachrichten

Eine neue Expresslinie, die Corbeil-Essonnes mit dem internationalen Markt von Rungis verbindet

Ab 06. Januar 2025

Entdecken Sie die neue Express-Linie, die Corbeil-Essonnes mit dem Rungis International Market verbindet.

Linie 9112
Express-Linie 9112

Ein neues Angebot:

Genießen Sie eine stressfreie Fahrt, bei der Sie sich entspannen oder arbeiten können, indem Sie direkt zu Ihrem Ziel fahren. Von Corbeil-Essonnes und Evry-Courcouronnes aus haben Sie direkten Zugang zur Metro 14 über die Stationen "Orly Airport" und "Chevilly-Larue".

Sie können den Flughafen Orly auch in durchschnittlich 50 Minuten von Corbeil-Essonnes und Evry-Courcouronnes aus erreichen.

Verlängerte Öffnungszeiten:

Die Linie verkehrt das ganze Jahr über von Montag bis Sonntag von 4 Uhr morgens bis Mitternacht:

  • Montag bis Freitag: 1 Bus alle 30 Minuten von 5:00 bis 9:00 Uhr und von 16:00 bis 20:00 Uhr und tagsüber stündlich.
  • Am Wochenende: 1 Bus jede Stunde.
