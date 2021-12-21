Linien 02 und 14 - Fahrplanänderung ab 03. Januar 2022

Linie 02 Gare de Lagny <> Gare de Val d'Europe

Seit Anfang September sind unsere Teams vor Ort, um die ordnungsgemäße Durchführung des Dienstes zu gewährleisten.

Hohe Besucherzahlen wurden auf dem Service der Schulen der Linie 02 festgestellt.

Ab dem 03. Januar 2022 werden auf dieser Strecke 3 Abfahrten hinzugefügt:

> Abfahrt "Les Rougeriots" um 7:21 Uhr von Montag bis Freitag während der Schulzeit nach "Georges Seurat"

> Abfahrt "Georges Seurat" um 12:36 Uhr mittwochs während der Schulzeit / 17:10 Uhr montags, dienstags, donnerstags und freitags während der Schulzeit nach "Les Rougeriots"

Nachfolgend die Fahrpläne:

02 Fahrplan ab 03. Januar 2022

Linie 14 - St Germain-sur-Morin <> Jablines

Um BUS/TRAIN-Verbindungen für Schüler in Meaux gewährleisten zu können, werden die Fahrpläne der Linie 14 ab dem 03. Januar 2022 geändert.

Die Abfahrt von Jablines um 19:22 Uhr wird um 8:32 Uhr verlegt.

Die Fahrpläne finden Sie unten

14 Fahrplan ab 03. Januar 2022

