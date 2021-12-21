Linie 02
Seit Anfang September sind unsere Teams vor Ort, um die ordnungsgemäße Durchführung des Dienstes zu gewährleisten.
Hohe Besucherzahlen wurden auf dem Service der Schulen der Linie 02 festgestellt.
Ab dem 03. Januar 2022 werden auf dieser Strecke 3 Abfahrten hinzugefügt:
> Abfahrt "Les Rougeriots" um 7:21 Uhr von Montag bis Freitag während der Schulzeit nach "Georges Seurat"
> Abfahrt "Georges Seurat" um 12:36 Uhr mittwochs während der Schulzeit / 17:10 Uhr montags, dienstags, donnerstags und freitags während der Schulzeit nach "Les Rougeriots"
Nachfolgend die Fahrpläne:
Linie 14
Um BUS/TRAIN-Verbindungen für Schüler in Meaux gewährleisten zu können, werden die Fahrpläne der Linie 14 ab dem 03. Januar 2022 geändert.
Die Abfahrt von Jablines um 19:22 Uhr wird um 8:32 Uhr verlegt.
Die Fahrpläne finden Sie unten