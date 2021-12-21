Seit Anfang September sind unsere Teams vor Ort, um die ordnungsgemäße Durchführung des Dienstes zu gewährleisten.

Hohe Besucherzahlen wurden auf dem Service der Schulen der Linie 02 festgestellt.

Ab dem 03. Januar 2022 werden auf dieser Strecke 3 Abfahrten hinzugefügt:

> Abfahrt "Les Rougeriots" um 7:21 Uhr von Montag bis Freitag während der Schulzeit nach "Georges Seurat"

> Abfahrt "Georges Seurat" um 12:36 Uhr mittwochs während der Schulzeit / 17:10 Uhr montags, dienstags, donnerstags und freitags während der Schulzeit nach "Les Rougeriots"

Nachfolgend die Fahrpläne: