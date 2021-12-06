In Combs-la-Ville verbinden Sie Ihre Linien 11, 12 und 13 mit dem Bahnhof Combs-la-Ville Quincy!

Genießen Sie verbesserte Bus-/Zugverbindungen am Bahnhof Combs-la-Ville Quincy.

Bus 11, 12, 13

Ihr Bus verbindet Sie nicht nur mit dem Bahnhof.

Ab dem 3. Januar profitieren Sie von verbesserten Bus-/Zugverbindungen am Bahnhof Combs-la-Ville Quincy

Weitere Informationen:

Iledefrance-mobilites.fr> Aktuelles

@Senart_IDFM

Eine verbesserte Bus-Bahn-Verbindung:

Mit den Ringlinien 11, 12 und 13 genießen Sie den ganzen Tag über eine größere Anzahl von Bus-/Zugverbindungen am Bahnhof Combs-la-Ville Quincy.

Dank Rundstrecken können Sie Ihren Bus 11, 12 und 13 je nach Ankunftszeit Ihres Zuges in beide Richtungen nehmen.

Linienplan 11: Bahnhof Combs-la-Ville Quincy (Schleife über Combs-la-Ville - Marrache)

Die Haltestellen auf Combs-la-Ville sind: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Marché, Place de l'An 2000, Monument aux Morts, Jules Ferry, Louise Michel, Brandons, St Jacques, Boissière, Marrache, Haut du Breuil, Cimetière, Batelière, Mairie.

Linienplan 12-13: Bahnhof Combs-la-Ville Quincy (Schleife über Combs-la-Ville - Serpentine)

Die Haltestellen auf Combs-la-Ville sind: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Gambetta, Collège les Aulnes, Pablo Picasso, Lycée Jacques Prévert, Route de Moissy, Orée du Bois, Collège Cités Unies, Folle Avoine, Serpentine; Jean Baptiste Clément, Tränke, Tour d'Aleron, Place de la Libération, La coupole.

Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:

Telefonisch unter 09 70 83 77 00

Twitter @Senart_IDFM
Die Anwendung Île-de-France Mobilités, im App Store und Play Store oder auf der Website

Faltblatt Senart Linien 11-12-13

 -  1001.5 KB

Fahrplan-Merkblatt Linie 11

 -  902.6 KB

Fahrplan Merkblatt Linie 12-13

 -  1.7 MB