Ihr Bus verbindet Sie nicht nur mit dem Bahnhof.
Ab dem 3. Januar profitieren Sie von verbesserten Bus-/Zugverbindungen am Bahnhof Combs-la-Ville Quincy
Weitere Informationen:
Eine verbesserte Bus-Bahn-Verbindung:
Mit den Ringlinien 11, 12 und 13 genießen Sie den ganzen Tag über eine größere Anzahl von Bus-/Zugverbindungen am Bahnhof Combs-la-Ville Quincy.
Dank Rundstrecken können Sie Ihren Bus 11, 12 und 13 je nach Ankunftszeit Ihres Zuges in beide Richtungen nehmen.
Die Haltestellen auf Combs-la-Ville sind: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Marché, Place de l'An 2000, Monument aux Morts, Jules Ferry, Louise Michel, Brandons, St Jacques, Boissière, Marrache, Haut du Breuil, Cimetière, Batelière, Mairie.
Die Haltestellen auf Combs-la-Ville sind: Gare de Combs-la-Ville Quincy, Gambetta, Collège les Aulnes, Pablo Picasso, Lycée Jacques Prévert, Route de Moissy, Orée du Bois, Collège Cités Unies, Folle Avoine, Serpentine; Jean Baptiste Clément, Tränke, Tour d'Aleron, Place de la Libération, La coupole.
Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:
Telefonisch unter 09 70 83 77 00