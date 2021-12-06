Eine verbesserte Bus-Bahn-Verbindung:

Mit den Ringlinien 11, 12 und 13 genießen Sie den ganzen Tag über eine größere Anzahl von Bus-/Zugverbindungen am Bahnhof Combs-la-Ville Quincy.

Dank Rundstrecken können Sie Ihren Bus 11, 12 und 13 je nach Ankunftszeit Ihres Zuges in beide Richtungen nehmen.