Immer mehr Verbindungen auf Ihren Leitungen.
Die Linien 24/25 verkehren sonntags in die östlichen Stadtteile von Lieusaint.
Genießen Sie mit den Linien 22/23 und 24/25 eine bessere Anbindung an den Bahnhof Lieusaint-Moissy
Weitere Informationen:
Iledefrance-mobilites.fr> Aktuelles
Ein neues Angebot und angepasste Routen auf den Linien 22, 23, 24 und 25!
Linien 22 und 23
Die Linien 22 und 23 bedienen die Haltestellen "Les Grès" und "Gué de Ville".
Die Haltestelle "Gymnase" wird jetzt in die Rue de la Mare L'Évêque verlegt.
Die Haltestelle "Noyer Perrot" wird nicht mehr von den Linien 22 und 23, sondern von der Linie 21 bedient.
Die Haltestelle "Iqbal Masih" wird durch die Haltestelle "Parc église" ersetzt.
Die Haltestellen, die auf Lieusaint angeflogen werden, sind: Gare de Lieusaint Moissy, Rettungszentrum, Lycée Mare Carré Lugny, Les Marronniers, La Ferme, Place de la Fontaine, Gymnase, Gué de Ville, Les Grès, Mairie, Centre, Place du 14 juillet, Rouget de Lisie, Collège La Boétie, Parc Omnisports, La Constitution, Jeu de Paume, Condorcet, Neapel, Busteni, Athen, Rosso.
Linien 24 und 25
In Lieusaint genießen Sie dank der Schaffung der Linien 24 und 25 einen besseren Service zwischen den Stadtteilen der Stadt und schnellere Fahrten zum Bahnhof in Übereinstimmung mit dem TZen1.
Nutzen Sie den Sonntagsverkehr auf den Linien 24 und 25 für die östlichen Stadtteile von Lieusaint.
Die Haltestellen "Place du Colombier", "Jules Ferry", "Place des Chartreux", "Collège St Louis",
"Grands Champs", "Moulin à vent" und "Université" werden jetzt von den Linien 24 und 25 bedient.
Die Haltestellen, die in Lieusaint angefahren werden, sind: Gare de Lieusaint Moissy, Olympe de Gouges, Jardins de la Méridienne, Saule de la Chasse, Collège de la Pyramide, Jules Ferry, Place des Chartreux, Collège Saint Louis, Grands Champs, Moulin à Vent, Université.
Neu mit den Linien 27 und 51!
Ihre ehemalige Linie 25 (Gare de Lieusaint Moissy (Schleife über Château d'Eau Claude Bernard) wird in Linie 27 umbenannt und behält die gleiche Route bei.
Auf der Linie 51 sind Verbindungen am Bahnhof Lieusaint-Moissy vom ersten Zug des Tages um 4:18 Uhr bis zu den Zügen um 23:23 Uhr nach Melun und 23:25 Uhr nach Paris garantiert.
Die Linie 51 bietet Ihnen + mit 10 zusätzlichen täglichen Abfahrten, um Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden!
Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:
Telefonisch unter 09 70 83 77 00