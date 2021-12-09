Ein neues Angebot und angepasste Routen auf den Linien 22, 23, 24 und 25!

Linien 22 und 23

Die Linien 22 und 23 bedienen die Haltestellen "Les Grès" und "Gué de Ville".

Die Haltestelle "Gymnase" wird jetzt in die Rue de la Mare L'Évêque verlegt.

Die Haltestelle "Noyer Perrot" wird nicht mehr von den Linien 22 und 23, sondern von der Linie 21 bedient.

Die Haltestelle "Iqbal Masih" wird durch die Haltestelle "Parc église" ersetzt.