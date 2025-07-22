Linien 6202 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr ist die Route Ihrer Linie in 2 unterteilt:

Route 1 -> La Celle Saint-Cloud <> Europe (6214)

Route 2 -> Zisterzienser <> Gare des Chantiers Gare Routière

Die folgenden Haltestellen werden nicht bedient: Place du marché Notre Dame, Europe (verschobene Haltestelle Europe Saint-Cloud der Linie 6214), Préfecture, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Zisterzienser (verschobene Haltestelle Cistercien Pont Colbert der Linie 6122), Lamartine, Moines, Square Lamôme, Porchefontaine und Porchefontaine Louis XIV

Um sich den Haltestellen in diesen neutralisierten Sektoren anzuschließen:

Von La Celle Saint-Cloud, Endstation in Europa (Linie 6214). Um sich dem Sektor Versailles-Chantiers zu nähern, nehmen Sie die Linie 6201 an der Haltestelle Europe Saint-Cloud (Haltestelle Linie 6205) und steigen Sie an der Haltestelle Saint-Charles aus. Um näher am Sektor Porchefontaine zu sein, nehmen Sie den Bus 6202 am Gare de Versailles Chantiers–Gare Routière bis zur Zisterzienserhaltestelle (Endstation). Erreichen Sie den Sektor Porchefontaine zu Fuß.

Von Porchefontaine Louis XIV kommend, erreichen Sie die Haltestelle Cisterciens (6122) zu Fuß, dann Linie 6202 bis zum Bahnhof Versailles Chantiers-Gare Routière (Endstation).

Um nach Le Chesnay-Rocquencourt oder La Celle Saint-Cloud zu gelangen, nehmen Sie die Haltestelle Saint-Charles (20 Minuten zu Fuß), um die Linie 6201 abzuholen, und steigen Sie dann an der Haltestelle Europe (Haltestelle Linie 6205) aus, um die Linie 6202 auf ihrem Europaabschnitt (Haltestelle Linie 6214) in Richtung Le Chesnay-Rocquencourt – La Celle Saint-Cloud zu nehmen.