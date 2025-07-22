Linien 6201 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr werden die folgenden Haltestellen nicht bedient: Place du Marché Notre Dame, Europe (verschobene Haltestelle Europe Saint-Cloud der Linie 6205), Präfektur, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Gare de Versailles Chantiers Gare Routière, Vergennes, Coypel Champ Lagarde und Villa Champ Lagarde
Um die Haltestellen in diesem neutralisierten Sektor zu erreichen, steigen Sie an der Haltestelle Europe Saint-Cloud oder Saint-Charles aus und erreichen Sie dann zu Fuß Ihr Ziel.
Linien 6202 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr ist die Route Ihrer Linie in 2 unterteilt:
Route 1 -> La Celle Saint-Cloud <> Europe (6214)
Route 2 -> Zisterzienser <> Gare des Chantiers Gare Routière
Die folgenden Haltestellen werden nicht bedient: Place du marché Notre Dame, Europe (verschobene Haltestelle Europe Saint-Cloud der Linie 6214), Préfecture, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Zisterzienser (verschobene Haltestelle Cistercien Pont Colbert der Linie 6122), Lamartine, Moines, Square Lamôme, Porchefontaine und Porchefontaine Louis XIV
Um sich den Haltestellen in diesen neutralisierten Sektoren anzuschließen:
Von La Celle Saint-Cloud, Endstation in Europa (Linie 6214). Um sich dem Sektor Versailles-Chantiers zu nähern, nehmen Sie die Linie 6201 an der Haltestelle Europe Saint-Cloud (Haltestelle Linie 6205) und steigen Sie an der Haltestelle Saint-Charles aus. Um näher am Sektor Porchefontaine zu sein, nehmen Sie den Bus 6202 am Gare de Versailles Chantiers–Gare Routière bis zur Zisterzienserhaltestelle (Endstation). Erreichen Sie den Sektor Porchefontaine zu Fuß.
Von Porchefontaine Louis XIV kommend, erreichen Sie die Haltestelle Cisterciens (6122) zu Fuß, dann Linie 6202 bis zum Bahnhof Versailles Chantiers-Gare Routière (Endstation).
Um nach Le Chesnay-Rocquencourt oder La Celle Saint-Cloud zu gelangen, nehmen Sie die Haltestelle Saint-Charles (20 Minuten zu Fuß), um die Linie 6201 abzuholen, und steigen Sie dann an der Haltestelle Europe (Haltestelle Linie 6205) aus, um die Linie 6202 auf ihrem Europaabschnitt (Haltestelle Linie 6214) in Richtung Le Chesnay-Rocquencourt – La Celle Saint-Cloud zu nehmen.
Linien 6203 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr ist die Route Ihrer Linie in 2 unterteilt:
Route 1 -> Satory <> Tournelles
Route 2 -> Europa (6214) <> Krankenhaus A.Mignot Home
Die folgenden Haltestellen werden nicht bedient: Borgnis Desbordes, Evêché und Bourdonnais (nur nach Tournelles), Gare de Versailles Château Rive Gauches, Préfecture, Europe (verschobene Haltestelle Europe der Linie 6214) und Place du Marché Notre Dame"
Um sich den Haltestellen in diesen neutralisierten Sektoren anzuschließen:
Von Satory kommend, steigen Sie in Tournelles aus und erreichen Ihre Haltestellen zu Fuß. Für das A. Mignot Accueil Hospital gehen Sie zu Fuß zur Haltestelle Europe (6214) und nehmen Sie die Linie 6203 zum Krankenhaus.
Vom Hôpital A. Mignot Accueil steigen Sie an der Haltestelle Europe (6214) aus, erreichen dann zu Fuß die Haltestelle Tournelles und nehmen den Bus 6203, um das Viertel Satory zu erreichen.
Linien 6204 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr werden die folgenden Haltestellen nicht bedient: Place du Marché Notre Dame, Europe (verschobene Haltestelle Europe av. Saint-Cloud der Linie 6214), Préfecture, Hôtel de Ville, Noailles, Gare des Chantiers - Etats Généraux und Gare de Versailles Chantiers Gare Routière
Um die Haltestellen in diesem neutralisierten Sektor zu erreichen, steigen Sie von Pershing aus an der Europalinie 6214 aus und erreichen Sie Ihr Ziel zu Fuß.
Vom Bahnhof Versailles Chantiers erreichen Sie zu Fuß die Haltestelle Europe (6214) und nehmen dann die Linie 6204 in Richtung Pershing.
Linien 6206 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr ist die Route Ihrer Linie in 2:00 unterteilt:
Route 1 -> Bahnhof Viroflay Rive Gauche <> Collège Rameau
Route 2 -> Bahnhof Saint-Symphorien<> Viroflay Rive Gauche
Die folgenden Haltestellen werden nicht bedient: Gare des Chantiers Abbé Rousseaux, Jean Mermoz, Coypel Champ Lagarde, Villa Champ Lagarde und Collège Rameau (nur zum Bahnhof Viroflay Rive Gauche)
Um die Haltestellen in diesem neutralisierten Sektor zu erreichen,
Vom Bahnhof Viroflay Rive Gauche steigen Sie am Collège Rameau aus und erreichen dann zu Fuß Ihr Ziel.
In Richtung Bahnhof Viroflay Rive Gauche erreichen Sie die Haltestelle Saint-Symphorien zu Fuß und nehmen den Bus 6206.
Linie 6210 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr werden die folgenden Haltestellen nicht bedient:
Lycée Jules Ferry, Borgnis Desbordes, Evêché, Bourdonnais, Tournelles, Gare de Versailles Château Rive Gauche, Préfecture et Europe (verschoben an die Haltestelle Europe Saint-Cloud der Linie 6205)
Um die Haltestellen in diesem neutralisierten Sektor zu erreichen, steigen Sie vom Bahnhof Vaucresson aus an der Haltestelle Europe (6205) aus und erreichen Sie dann zu Fuß Ihr Ziel.
Vom Lycée Jules Ferry aus erreichen Sie zu Fuß die Haltestelle Europe () und nehmen die Linie zum Bahnhof Vaucresson.
Linien 6214 : Von 12:00 bis 19:00 Uhr werden die folgenden Haltestellen nicht bedient: Prés aux bois, Grand Siècle (verschoben auf die Haltestelle Grand Siècle Rue Vauban Linie 6201), Place du Marché Notre Dame, Château et Préfecture
Um die Haltestellen in diesem neutralisierten Sektor zu erreichen, erreichen Sie von Prés aux bois aus die Haltestelle Grand Siècle zu Fuß und nehmen Sie dann die Linie 6214 nach Europa.
Die Linien 6211 / 6240 / 6252 sind von 12:00 bis 19:00 Uhr unterbrochen