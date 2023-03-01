Ähnliche Nachrichten

Linien 68-13A, 321 und 913.07 geändert ab Montag, 6. März 2023

Hier finden Sie die Details der am 6. März geltenden Änderungen

Ab Montag, 6. März 2023, werden die Linien 68-13A, 321 und 913.07 geändert.

68-13A : Die Haltestelle Gare de Sermaise wird bei allen Rennen entfernt. Die Transitzeiten wurden überarbeitet, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.

Neuer Fahrplan 68-13A ab Montag, 6. März 2023

321: Die Haltestellen Grandes Roches, Tilleuls und Croix de Fer in der Stadt Bouray-sur-Juine werden auch abends in Richtung Lardy 20 rue Panserot bedient

Neuer Fahrplan 321 ab Montag, 6. März 2023

913.07 : Die Strecke des 7:15-Rennens ab Paponville wird geändert. Von nun an endet das Rennen an der Nelson Mandela High School, die Haltestelle Meuniers wird entfernt.

Neuer Fahrplan 913.07 ab Montag, 6. März 2023

Wir danken Ihnen, dass Sie diese Änderungen zur Kenntnis genommen haben.

