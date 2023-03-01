Ähnliche Nachrichten

Ab Montag, 6. März 2023, werden die Linien 68-13A, 321 und 913.07 geändert.
68-13A : Die Haltestelle Gare de Sermaise wird bei allen Rennen entfernt. Die Transitzeiten wurden überarbeitet, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.
321: Die Haltestellen Grandes Roches, Tilleuls und Croix de Fer in der Stadt Bouray-sur-Juine werden auch abends in Richtung Lardy 20 rue Panserot bedient
913.07 : Die Strecke des 7:15-Rennens ab Paponville wird geändert. Von nun an endet das Rennen an der Nelson Mandela High School, die Haltestelle Meuniers wird entfernt.
Wir danken Ihnen, dass Sie diese Änderungen zur Kenntnis genommen haben.
Sie können alle unsere Neuigkeiten auch auf Twitter verfolgen@EssonneSO_IDFM