La Vélostation: Teststelle, Abholstelle, Partnerwerkstatt
Die Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines: Partner des Véligo Location Service von Île-de-France Mobilités
Der Véligo Rental-Service von Île-de-France Mobilités ermöglicht es Ihnen, ein Elektro- oder Lastenfahrrad für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten zu mieten. Entdecken Sie mit Véligo Location eine praktische und angenehme Mobilitätslösung für Ihren täglichen Arbeitsweg!
Die Vélostation erleichtert Ihnen den Zugang zu diesem Service. Sie können die Fahrräder testen, bevor Sie sich verpflichten, Ihr Fahrrad nach dem Abonnieren abholen und von der kostenlosen 3-monatigen Überholung profitieren.
La Vélostation – am Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines
1 ter Place Charles de Gaulle
78 180 Montigny
Weitere Informationen: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/
Die Velostation: Probieren Sie sie aus, bevor Sie sich anmelden
Kostenlose Testversion: Testen Sie vor der Einführung
Bevor Sie ein Abonnement abschließen, nutzen Sie eine Probezeit, um die Fahrräder zu entdecken. Dafür könnte nichts einfacher sein: Buchen Sie Ihren Test an der Vélostation auf der Website veligo-location.fr. Unser Team stellt Ihnen die Fahrräder vor und Sie können sich sicher mit deren Nutzung vertraut machen.
Verpassen Sie nicht unsere spezielle Véligo Location Animation am Samstag, den 8. Juni von 9 bis 14 Uhr. Kommen Sie in großer Zahl in die Vélostation, um die Fahrräder ohne vorherige Reservierung auszuprobieren.
La Vélostation: Kommen Sie und holen Sie Ihr Fahrrad neben Ihrem Haus ab
Einfache Auszahlung: Nähe und Einfachheit
Überzeugt vom Elektrofahrrad? Buchen Sie Ihr Fahrrad auf veligo-location.fr und wählen Sie die Velostation als Abholpunkt. Dann holen Sie Ihr Fahrrad in Ihrer Nähe ab, um ein bequemes und problemloses Mieterlebnis zu erzielen.
La Vélostation: Partnerwerkstatt für kostenlose Revision ab 3 Monaten
Partnerwerkstatt: Wartung und Reparaturen
Ihre Sicherheit und Ihr Komfort stehen an erster Stelle. Véligo Location bietet Ihnen nach 3 Monaten Anmietung einen kostenlosen Service an, um Ihnen sichere und komfortable Fahrten zu garantieren. Die Vélostation steht Ihnen auch für Reparaturen oder Wartungsarbeiten zur Verfügung. Vereinbaren Sie online einen Termin auf der Website von Véligo Location, um von der Wartung von Véligo zu profitieren.