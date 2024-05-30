Die Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines: Partner des Véligo Location Service von Île-de-France Mobilités

Der Véligo Rental-Service von Île-de-France Mobilités ermöglicht es Ihnen, ein Elektro- oder Lastenfahrrad für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten zu mieten. Entdecken Sie mit Véligo Location eine praktische und angenehme Mobilitätslösung für Ihren täglichen Arbeitsweg!

Die Vélostation erleichtert Ihnen den Zugang zu diesem Service. Sie können die Fahrräder testen, bevor Sie sich verpflichten, Ihr Fahrrad nach dem Abonnieren abholen und von der kostenlosen 3-monatigen Überholung profitieren.

La Vélostation – am Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines

1 ter Place Charles de Gaulle

78 180 Montigny

01 84 79 70 99

Weitere Informationen: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/