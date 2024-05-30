Mieten Sie Ihr Fahrrad mit dem Véligo Rental Service von Île-de-France Mobilités

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Entdecken Sie eine praktische und angenehme Mobilitätslösung für Ihre Reisen!

La Vélostation: Teststelle, Abholstelle, Partnerwerkstatt

Die Vélostation de Saint-Quentin-en-Yvelines: Partner des Véligo Location Service von Île-de-France Mobilités

Der Véligo Rental-Service von Île-de-France Mobilités ermöglicht es Ihnen, ein Elektro- oder Lastenfahrrad für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten zu mieten. Entdecken Sie mit Véligo Location eine praktische und angenehme Mobilitätslösung für Ihren täglichen Arbeitsweg!

Die Vélostation erleichtert Ihnen den Zugang zu diesem Service. Sie können die Fahrräder testen, bevor Sie sich verpflichten, Ihr Fahrrad nach dem Abonnieren abholen und von der kostenlosen 3-monatigen Überholung profitieren.

La Vélostation – am Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines

1 ter Place Charles de Gaulle
78 180 Montigny

01 84 79 70 99

Weitere Informationen: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/

Die Velostation: Probieren Sie sie aus, bevor Sie sich anmelden

Kostenlose Testversion: Testen Sie vor der Einführung

Bevor Sie ein Abonnement abschließen, nutzen Sie eine Probezeit, um die Fahrräder zu entdecken. Dafür könnte nichts einfacher sein: Buchen Sie Ihren Test an der Vélostation auf der Website veligo-location.fr. Unser Team stellt Ihnen die Fahrräder vor und Sie können sich sicher mit deren Nutzung vertraut machen.

Verpassen Sie nicht unsere spezielle Véligo Location Animation am Samstag, den 8. Juni von 9 bis 14 Uhr. Kommen Sie in großer Zahl in die Vélostation, um die Fahrräder ohne vorherige Reservierung auszuprobieren.

La Vélostation: Kommen Sie und holen Sie Ihr Fahrrad neben Ihrem Haus ab

Einfache Auszahlung: Nähe und Einfachheit

Überzeugt vom Elektrofahrrad? Buchen Sie Ihr Fahrrad auf veligo-location.fr und wählen Sie die Velostation als Abholpunkt. Dann holen Sie Ihr Fahrrad in Ihrer Nähe ab, um ein bequemes und problemloses Mieterlebnis zu erzielen.

La Vélostation: Partnerwerkstatt für kostenlose Revision ab 3 Monaten

Partnerwerkstatt: Wartung und Reparaturen

Ihre Sicherheit und Ihr Komfort stehen an erster Stelle. Véligo Location bietet Ihnen nach 3 Monaten Anmietung einen kostenlosen Service an, um Ihnen sichere und komfortable Fahrten zu garantieren. Die Vélostation steht Ihnen auch für Reparaturen oder Wartungsarbeiten zur Verfügung. Vereinbaren Sie online einen Termin auf der Website von Véligo Location, um von der Wartung von Véligo zu profitieren.

Um Ihre Reise während der Olympischen Spiele zu erleichtern, können Sie mit Véligo Location ein Elektrofahrrad für 1 oder 2 Monate für nur 53,9 € pro Monat mieten! Das Angebot gilt vom 29. Mai bis 30. Juni und die Fahrräder werden direkt zu Ihnen nach Hause geliefert.