Ab dem 1. September wird das Angebot der Buslinien 6 und 12 verstärkt, um an jedem Tag der Woche eine besser an Ihre Reisegewohnheiten angepasste Antwort zu bieten.
ZEILE 6
Weitere Busse vom Bahnhof Maisons-Laffitte
Zwei neue Abfahrten werden während der Hauptverkehrszeiten um 17:00 Uhr und 19:30 Uhr angeboten. So können Sie zwischen 16:30 und 19:30 Uhr alle zehn Minuten von einem Bus profitieren.
Die Abendamplitude wird erweitert, um Ihnen zwei neue Verbindungen mit der RER zu ermöglichen. Die letzten Busse fahren um 21:00 Uhr (Ankunft des Zuges um 20:54 Uhr) und 21:20 Uhr (Ankunft des Zuges um 21:13 Uhr).
LINIE 12
Eine einzigartige und vereinfachte Reiseroute
Keine Routenänderungen mehr nach Zeiten und Bussen! Jetzt genießen Reisende eine einzige Fahrt, unabhängig vom Wochentag.
Eine weitere Neuheit: die Schaffung der Haltestelle "Hippodrome".
An Wochentagen mehr Busse
- Eine zusätzliche Abfahrt wird um 16:30 Uhr hinzugefügt.
- Die letzte Abfahrt ist um 21:00 Uhr statt um 20:48 Uhr.
Am Wochenende kommen 3 Abfahrten am Samstag und 10 am Sonntag hinzu
- Samstags fährt der erste Bus um 6:30 Uhr statt um 7:05 Uhr und der letzte um 21:10 Uhr statt um 20:25 Uhr.
- Sonntags fährt stündlich ein Bus von 7:00 bis 21:00 Uhr. Sie werden von 5 Abfahrten am Tag auf 15 Abfahrten gehen!