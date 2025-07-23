MAISONS-LAFFITTE, LE MESNIL-LE-ROI: DIE LINIEN 6 UND 12 PASSEN SICH IHREM TÄGLICHEN LEBEN AN

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ab dem 1. September 2025 erweitern die Linien 6 und 12 ihr Angebot um zusätzliche Busse, erweiterte Fahrpläne und eine vereinfachte Route. Wir erklären alles im Detail.

Ab dem 1. September wird das Angebot der Buslinien 6 und 12 verstärkt, um an jedem Tag der Woche eine besser an Ihre Reisegewohnheiten angepasste Antwort zu bieten.

ZEILE 6

Weitere Busse vom Bahnhof Maisons-Laffitte

Zwei neue Abfahrten werden während der Hauptverkehrszeiten um 17:00 Uhr und 19:30 Uhr angeboten. So können Sie zwischen 16:30 und 19:30 Uhr alle zehn Minuten von einem Bus profitieren.

Die Abendamplitude wird erweitert, um Ihnen zwei neue Verbindungen mit der RER zu ermöglichen. Die letzten Busse fahren um 21:00 Uhr (Ankunft des Zuges um 20:54 Uhr) und 21:20 Uhr (Ankunft des Zuges um 21:13 Uhr).

Siehe 6 Fahrplan

 -  608.4 KB

LINIE 12

Eine einzigartige und vereinfachte Reiseroute

Keine Routenänderungen mehr nach Zeiten und Bussen! Jetzt genießen Reisende eine einzige Fahrt, unabhängig vom Wochentag.

Eine weitere Neuheit: die Schaffung der Haltestelle "Hippodrome".

An Wochentagen mehr Busse

  • Eine zusätzliche Abfahrt wird um 16:30 Uhr hinzugefügt.
  • Die letzte Abfahrt ist um 21:00 Uhr statt um 20:48 Uhr.

Am Wochenende kommen 3 Abfahrten am Samstag und 10 am Sonntag hinzu

  • Samstags fährt der erste Bus um 6:30 Uhr statt um 7:05 Uhr und der letzte um 21:10 Uhr statt um 20:25 Uhr.
  • Sonntags fährt stündlich ein Bus von 7:00 bis 21:00 Uhr. Sie werden von 5 Abfahrten am Tag auf 15 Abfahrten gehen!

Siehe 12 Fahrplan

 -  3.5 MB

Gute Fahrt auf Ihren neuen Linien!