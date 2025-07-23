ZEILE 6

Weitere Busse vom Bahnhof Maisons-Laffitte

Zwei neue Abfahrten werden während der Hauptverkehrszeiten um 17:00 Uhr und 19:30 Uhr angeboten. So können Sie zwischen 16:30 und 19:30 Uhr alle zehn Minuten von einem Bus profitieren.

Die Abendamplitude wird erweitert, um Ihnen zwei neue Verbindungen mit der RER zu ermöglichen. Die letzten Busse fahren um 21:00 Uhr (Ankunft des Zuges um 20:54 Uhr) und 21:20 Uhr (Ankunft des Zuges um 21:13 Uhr).