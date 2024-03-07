Ähnliche Nachrichten

Die Linien O1 und O2 werden zu den Linien 429 und 430
Öftere Busse und neue Verbindungen mit den Linien 429 und 430
- Die neue Linie 429 (ehemals Linie O1) übernimmt die Strecke der alten Linie J zwischen "Les Graviers" und der Endstation der Linie in Limeil-Brévannes. Es dient dem Lycée Guillaume Budé.
- Die neue Linie 430 (ehemals Linie O2) wird bis zur RER A am Bahnhof Boissy-Saint-Léger verlängert.
- Das Korczak College wird von den Linien 429 und 430 bedient.
- + Bus auf diesen beiden Linien mit einer Passage alle 15 Minuten morgens und abends und alle 30 Minuten während des Tages.
429 Linienplan
430 Linienplan