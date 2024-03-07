Ähnliche Nachrichten

Häufigere Busse zwischen Créteil und Limeil-Brévannes mit den Linien 429 und 430

Die Linien O1 und O2 werden zu den Linien 429 und 430

Öftere Busse und neue Verbindungen mit den Linien 429 und 430

  • Die neue Linie 429 (ehemals Linie O1) übernimmt die Strecke der alten Linie J zwischen "Les Graviers" und der Endstation der Linie in Limeil-Brévannes. Es dient dem Lycée Guillaume Budé.
  • Die neue Linie 430 (ehemals Linie O2) wird bis zur RER A am Bahnhof Boissy-Saint-Léger verlängert.
  • Das Korczak College wird von den Linien 429 und 430 bedient.
  • + Bus auf diesen beiden Linien mit einer Passage alle 15 Minuten morgens und abends und alle 30 Minuten während des Tages.
429 Linienplan

Hier finden Sie den Fahrplan der Linie 429 ab dem 8. April 2024
430 Linienplan

Hier finden Sie den Fahrplan der Linie 430 ab dem 8. April 2024

