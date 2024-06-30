Einige Linien im Gebiet des Montmorency-Tals sind vom Durchzug der Olympischen Flamme am Freitag, den 19. Juli 2024, betroffen.
- Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Linie 1510 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1511 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1512 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1513 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1514 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1515 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1516 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1527 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1533 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein
- Linie 1537 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 19. Juli werden in Kürze verfügbar sein