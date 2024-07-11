Einige Linien rund um Chelles (STBC) sind von der Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 betroffen.
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Express-Linie 19: Geänderte Route vom 15. Juli bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 2: Geänderte Route vom 15. Juli bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Zeile 6: Geänderte Route vom 15. Juli bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Zeile 8: Geänderte Route vom 15. Juli bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 701: Geänderte Route vom 15. Juli bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Zeile 3: Geänderte Route vom 2. September bis 15. September 202. Die Details zu diesen Änderungen in Richtung Chelles finden Sie hier . Und die Details dieser Änderungen Richtung Villeparisis finden Sie hier
- Zeile 7: Geänderte Route vom 2. September bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 7s: Geänderte Route vom 2. September bis 15. September 2024. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
Zugang zum Bahnhof Gare de Chelles:
Die Bahnsteigzuweisungen für Buslinien werden vom 15. Juli bis zum 10. September geändert
Den Plan des Bahnhofs Chelles vom 15. Juli bis 10. September finden Sie hier
Auswirkungen auf das Netz rund um und in der Île-de-France
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.