In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Linien rund um Chelles (STBC) mit den Spielen in Paris 2024

Ihre Linien werden von den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris beeinflusst. Wir erklären Ihnen alles.

Einige Linien rund um Chelles (STBC) sind von der Organisation der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 betroffen.

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Zugang zum Bahnhof Gare de Chelles:

Die Bahnsteigzuweisungen für Buslinien werden vom 15. Juli bis zum 10. September geändert

Den Plan des Bahnhofs Chelles vom 15. Juli bis 10. September finden Sie hier

Auswirkungen auf das Netz rund um und in der Île-de-France

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

