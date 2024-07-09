Einige TRA-Linien sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, darunter:
- Auf- und Abbau der kurzlebigen Standorte für die Umsetzung der Olympischen Shuttles ab dem 8. Juli im Bahnhof Chelles
- Der Durchgang der Olympischen Flamme am 20., 25. Juli und 27. August 2024
- Paralympischer Radsport – von Montag, 2. September bis Samstag, 07. September
- Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
Fackelübergang am Samstag, 20. Juli, Donnerstag, 25. Juli und Dienstag, 27. August 2024
- Linie 613: Die Route wurde am Samstag, den 20. Juli zwischen 13 und 17.30 Uhr geändert. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 613: Die Route wurde am Donnerstag, den 25. Juli zwischen 12:00 und 13:30 Uhr geändert. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 613: Die Route wurde am Dienstag, den 27. August zwischen 9 und 10:30 Uhr geändert. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 605: Die Route wurde am Dienstag, den 27. August zwischen 9 und 10:30 Uhr geändert. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
Paralympischer Radsport Montag, 2. September bis Samstag, 7. September
- Linie 603: Geänderte Route vom 2. bis 7. September. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 613: Geänderte Route vom 2. bis 7. September. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 623: Geänderte Route vom 2. bis 7. September. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 643: Geänderte Route vom 2. bis 7. September Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
- Linie 644: Geänderte Route vom 2. bis 7. September. Die Details zu diesen Änderungen finden Sie hier
Weitere betroffene Linien:
- Express100-Linien (Paralympischer Radsport): Details zu den Auswirkungen finden Sie hier
- Linien 146 (Paralympischer Radsport): Details zu den Auswirkungen finden Sie hier
Bahnhof Chelles: 8. Juli bis 15. September 2024
- Linie 613: Die Abfahrt und Endstation der Linie 613 befindet sich im nördlichen Teil des Bahnhofs Chelles. Karte des Bahnhofs Chelles hier verfügbar
- Linie 701: Die Abfahrts- und Drop-off-Plattformen werden modifiziert. Die Details auf der Karte des Bahnhofs Chelles finden Sie hier
Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France
Die Details der folgenden Zeilen finden Sie in ähnlichen Artikeln:
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.