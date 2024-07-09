In diesem Sommer entwickeln sich Ihre Buslinien rund um Clichy-sous-Bois, Coubron, Courtry (TRA) mit den Spielen Paris 2024 weiter

Ihre Linien werden von den Olympischen und Paralympischen Spielen 2024 in Paris beeinflusst. Wir erklären Ihnen alles.

Einige TRA-Linien sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, darunter:

  • Auf- und Abbau der kurzlebigen Standorte für die Umsetzung der Olympischen Shuttles ab dem 8. Juli im Bahnhof Chelles
  • Der Durchgang der Olympischen Flamme am 20., 25. Juli und 27. August 2024
  • Paralympischer Radsport – von Montag, 2. September bis Samstag, 07. September
  • Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Fackelübergang am Samstag, 20. Juli, Donnerstag, 25. Juli und Dienstag, 27. August 2024

Paralympischer Radsport Montag, 2. September bis Samstag, 7. September

Weitere betroffene Linien:

Bahnhof Chelles: 8. Juli bis 15. September 2024

Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France

