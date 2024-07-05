Einige Ihrer Linien im Gebiet Paris Saclay sind von den Olympischen Spielen Paris 2024 betroffen, darunter:
- Die Einführung der Olympischen Shuttles am Bahnhof Massy-Palaiseau ab dem 22. Juli 2024.
- Der Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli 2024.
Details zu den Störungen finden Sie unten
Flammendurchgang am 22. Juli 2024
- Linie 1 : Die Route wurde am 22. Juli 2024 geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 14 : Die Route wurde am 22. Juli 2024 geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- DM10A-Linie: Route geändert am 22. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie DM11A, DM11E DM11G: Route geändert am 22. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- DM12-Linie: Route geändert am 22. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 91.05 : Route geändert am 22. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
Änderung des Zugangs zum Bahnhof Massy-Palaiseau:
Die Zuordnung der Buslinien zum Busbahnhof Massy-Palaiseau (Vilmorin-Seite) wird vom 22. Juli bis zum 18. August geändert.
- Den Plan des Bahnhofs Massy Palaiseau finden Sie hier
- Linien 15 und 60: Die Abfahrten und Ankünfte am Bahnhof Massy Palaiseau werden vom 22. Juli bis 18. August 2024 auf den Place Pierre Sémard verlegt. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 91.06 : Geänderte Route zwischen dem 1. und 10. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 14 : Bedient die Haltestelle "Rond-Point Camille Claudel" während der Störung der Linie 91.06 zwischen dem 1. und 10. August 2024. Die Informationen finden Sie hier
Verbindung mit anderen Buslinien?
- Linie 107 Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie M151 Finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie M153 Finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 91.04 Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Zeile 91.10 Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 91.11 Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 119 Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 196 Hier finden Sie die Details dieser Änderungen