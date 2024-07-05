Einige Ihrer Linien im Gebiet Paris Saclay sind von den Olympischen Spielen Paris 2024 betroffen, darunter:

Die Einführung der Olympischen Shuttles am Bahnhof Massy-Palaiseau ab dem 22. Juli 2024.

Der Durchgang der olympischen Flamme am 22. Juli 2024.

Details zu den Störungen finden Sie unten

Flammendurchgang am 22. Juli 2024