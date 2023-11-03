Fahrplanänderungen zur Verbesserung der Verbindung mit der Linie K:
- Linie 17
- Linie 703
- Linie 707
- Linie 708
- Linie 709
- Linie 710
- Linie 711
Überprüfen Sie die Fahrpläne Ihrer Linien , die ab dem 6. November 2023 gültig sind.
Änderungen von Fahrplänen und Routen auf Schullinien:
- Linie 712 (D und E):
Änderung der Route, um nach Meaux zurückzukehren, um Staus zu vermeiden.
Erstes direktes Rennen: Verlegung der Haltestelle Grands Moulins de Paris auf das zweite direkte Rennen durch den LEP de Coubertin.
Das Rennen wurde auf 7:05 Uhr statt 7:20 Uhr auf der 712 E vom Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard verschoben.
- Linie 713:
Das Rennen um 16:05 Uhr des 713 A vom Nicolas Tronchon College verzögert sich um 5 Minuten und geht auf 16:10 Uhr in LMJV.
Das 8:08-Rennen der 713 C ab "Haute Garenne" bedient von Montag bis Freitag nicht mehr die "Les Frênes", "Les Ormes", "Stade de Saint-Pathus", "Les Sources".
- Linie 714:
Der Service von Gesvres und Forfry ist in das Rennen integriert, das den ersten Eingang zu den privaten Einrichtungen von Meaux, die 2 Abendausfahrten und 1 Rennen um 12:50 Uhr am Mittwoch abdeckt.
Verdoppelung des Rennens um 12:50 Uhr am Mittwoch für den Boulevard Jean Rose
Fahrplan- und Endhaltestellenänderungen auf der Linie 711:
- Linie 711:
Anpassung des Mittwochmittagsplans für den Ausgang des Collège Jeanne Bonnardel-Béguin
Änderung der Endstation: Die Ein- und Ausstiege der Mittelschüler erfolgen nun am Busbahnhof des Colleges und nicht mehr an der Haltestelle "Les Clos"
Angebotsänderungen und Zeitpläne:
- Linie 9:
Schaffung eines Rennens um 7:49 Uhr (Synchronisation) in Charmentray, um den Strom der Schüler aufzunehmen, die zum Collège les Tilleuls gehen.
Änderung der Abfahrt um 7:40 Uhr von Meaux anstelle von 7:50 Uhr, um eine Verspätung zu vermeiden und den Eingang von 9:00 Uhr von den Einrichtungen von Mitry Mory zu gewährleisten.
Änderung der Abfahrt um 8:30 Uhr von Meaux, die das Collège des Tilleuls bedient, um 9:14 Uhr statt um 8:54 Uhr (Eingang 9:30 Uhr).
Änderung der ersten Abfahrt am Bahnhof Mitry-Claye um 6:05 Uhr , um die TER-Verbindung am Bahnhof Meaux zu ermöglichen
- Linie 19 (Villevaudé):
Änderung der Zeitpläne der beiden Schulrennen für das Gérard Phillipe College + Änderung der Fahrzeit bei diesen beiden Rennen (7h05 – 8h15: +9/10min Reisezeit)
- Linie 707:
Rückkehrrichtung: Änderung des Angebots zwischen 7:30 und 09:00 Uhr, um das Schulpublikum und die Arbeiter, die während der Schulzeit den Zug nehmen, besser zu verteilen
Einstellen und Hinzufügen von Stopps:
- Linie 22:
Die Haltestelle Château de Nantouillet wurde am Morgen bei den 2 Fahrten vom Bahnhof Villeparisis um 7:41 Uhr und 8:35 Uhr hinzugefügt.
- Linie 19 (Claye-Souilly):
Die Haltestellen "Le Champ de Claye" und "Mauperthuis" wurden hinzugefügt.
TàD goële Zone 3:
Abschaffung der Verbindung am Bahnhof Mitry-Claye, um die An- und Abreise von Gymnasiasten am Lycée Honoré de Balzac außerhalb der Hauptzeiten zu erleichtern und mehr Freiheit bei der Wahl der Buchungszeiten für entfernte Gemeinden zu ermöglichen.