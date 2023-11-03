Änderung Ihrer Linien ab dem 6. November 2023

Ab dem 6. November 2023 werden auf bestimmten Linien neue Fahrpläne eingeführt, um die Übereinstimmung mit den Fahrplänen der Linie K zu verbessern, die Pünktlichkeit bei der Ein- und Ausfahrt von Schulen sowie Routenänderungen zu verbessern

Fahrplanänderungen zur Verbesserung der Verbindung mit der Linie K:

  • Linie 17
  • Linie 703
  • Linie 707
  • Linie 708
  • Linie 709
  • Linie 710
  • Linie 711

Überprüfen Sie die Fahrpläne Ihrer Linien , die ab dem 6. November 2023 gültig sind.

Änderungen von Fahrplänen und Routen auf Schullinien:

  • Linie 712 (D und E):
    Änderung der Route, um nach Meaux zurückzukehren, um Staus zu vermeiden.
    Erstes direktes Rennen: Verlegung der Haltestelle Grands Moulins de Paris auf das zweite direkte Rennen durch den LEP de Coubertin.
    Das Rennen wurde auf 7:05 Uhr statt 7:20 Uhr auf der 712 E vom Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard verschoben.
  • Linie 713:
    Das Rennen um 16:05 Uhr des 713 A vom Nicolas Tronchon College verzögert sich um 5 Minuten und geht auf 16:10 Uhr in LMJV.
    Das 8:08-Rennen der 713 C ab "Haute Garenne" bedient von Montag bis Freitag nicht mehr die "Les Frênes", "Les Ormes", "Stade de Saint-Pathus", "Les Sources".
  • Linie 714:
    Der Service von Gesvres und Forfry ist in das Rennen integriert, das den ersten Eingang zu den privaten Einrichtungen von Meaux, die 2 Abendausfahrten und 1 Rennen um 12:50 Uhr am Mittwoch abdeckt.
    Verdoppelung des Rennens um 12:50 Uhr am Mittwoch für den Boulevard Jean Rose

Fahrplan- und Endhaltestellenänderungen auf der Linie 711:

  • Linie 711:
    Anpassung des Mittwochmittagsplans für den Ausgang des Collège Jeanne Bonnardel-Béguin
    Änderung der Endstation: Die Ein- und Ausstiege der Mittelschüler erfolgen nun am Busbahnhof des Colleges und nicht mehr an der Haltestelle "Les Clos"

Angebotsänderungen und Zeitpläne:

  • Linie 9:
    Schaffung eines Rennens um 7:49 Uhr (Synchronisation) in Charmentray, um den Strom der Schüler aufzunehmen, die zum Collège les Tilleuls gehen.
    Änderung der Abfahrt um 7:40 Uhr von Meaux anstelle von 7:50 Uhr, um eine Verspätung zu vermeiden und den Eingang von 9:00 Uhr von den Einrichtungen von Mitry Mory zu gewährleisten.
    Änderung der Abfahrt um 8:30 Uhr von Meaux, die das Collège des Tilleuls bedient, um 9:14 Uhr statt um 8:54 Uhr (Eingang 9:30 Uhr).
    Änderung der ersten Abfahrt am Bahnhof Mitry-Claye um 6:05 Uhr , um die TER-Verbindung am Bahnhof Meaux zu ermöglichen
  • Linie 19 (Villevaudé):
    Änderung der Zeitpläne der beiden Schulrennen für das Gérard Phillipe College + Änderung der Fahrzeit bei diesen beiden Rennen (7h05 – 8h15: +9/10min Reisezeit)
  • Linie 707:
    Rückkehrrichtung: Änderung des Angebots zwischen 7:30 und 09:00 Uhr, um das Schulpublikum und die Arbeiter, die während der Schulzeit den Zug nehmen, besser zu verteilen

Einstellen und Hinzufügen von Stopps:

  • Linie 22:
    Die Haltestelle Château de Nantouillet wurde am Morgen bei den 2 Fahrten vom Bahnhof Villeparisis um 7:41 Uhr und 8:35 Uhr hinzugefügt.
  • Linie 19 (Claye-Souilly):
    Die Haltestellen "Le Champ de Claye" und "Mauperthuis" wurden hinzugefügt.

TàD goële Zone 3:

Abschaffung der Verbindung am Bahnhof Mitry-Claye, um die An- und Abreise von Gymnasiasten am Lycée Honoré de Balzac außerhalb der Hauptzeiten zu erleichtern und mehr Freiheit bei der Wahl der Buchungszeiten für entfernte Gemeinden zu ermöglichen.