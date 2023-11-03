Änderung Ihrer Linien ab dem 6. November 2023

Ab dem 6. November 2023 werden auf bestimmten Linien neue Fahrpläne eingeführt, um die Übereinstimmung mit den Fahrplänen der Linie K zu verbessern, die Pünktlichkeit bei der Ein- und Ausfahrt von Schulen sowie Routenänderungen zu verbessern