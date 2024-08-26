Einige Linien des Gebiets Marne et Seine sind von der Organisation der Paralympischen Spiele Paris 2024 betroffen, einschließlich des Durchzugs der Paralympischen Flamme am 27. August 2024.
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Linie 428 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 429 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 430 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 431 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 432 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 433 : Einzelheiten zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 434 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 435 : Details zu den Auswirkungen auf die Linie am 27. August 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne
Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.
Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.