In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Marne-et-Seine-Linien mit den Paralympischen Spielen 2024 in Paris

Einige Buslinien werden für die Paralympischen Spiele 2024 geändert. Wir erklären Ihnen alles.

Einige Linien des Gebiets Marne et Seine sind von der Organisation der Paralympischen Spiele Paris 2024 betroffen, einschließlich des Durchzugs der Paralympischen Flamme am 27. August 2024.

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

