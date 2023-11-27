Aufgrund der von den Gewerkschaften eingereichten Streikankündigung kann es ab Dienstag, 28. November, zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Nachfolgend finden Sie den Tarif der abgedeckten Dienste für Mittwoch, den 13. Dezember 2023
Aufgrund der von den Gewerkschaften eingereichten Streikankündigung kann es ab Dienstag, 28. November, zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
Nachfolgend finden Sie den Tarif der abgedeckten Dienste für Mittwoch, den 13. Dezember 2023
Der Verkehr ist auf allen Linien des Netzes normal.
- Linie 1: normaler Betrieb
- Linie 2: normaler Betrieb
- Linie 3: normaler Betrieb
- Linie 5: Normalbetrieb
- Linie 6: normaler Betrieb
- Linie 22: normaler Betrieb
- Linie 41: normaler Betrieb
- Linie 42: normaler Betrieb
- Linie 43: normaler Betrieb
- Linie 44: Normalbetrieb
- Linie 45: Normalbetrieb
- Linie 61: Normalbetrieb
- Linie 62: Normalbetrieb
- Linie 63: normaler Betrieb
- Linie 104: normaler Betrieb
- Linie 316: normaler Betrieb
- Linie 317: normaler Betrieb
- Linie 318: normaler Betrieb
- Linie 319: normaler Betrieb
- Linie 320: normaler Betrieb
- Linie 321: normaler Betrieb
- Linie 322: normaler Betrieb
- Linie 323: normaler Betrieb
- Linie 324: normaler Betrieb
- Linie 325: normaler Betrieb
- Linie 330: normaler Betrieb
- Linie 331: normaler Betrieb
- Linie 332: normaler Betrieb
- Linie 1001: normaler Betrieb
- Linie 3604: normaler Betrieb
- Linie 3612: normaler Betrieb
- Linie 613A: Normalbetrieb
- Linie 613B: normaler Betrieb
- Linie 6809: normaler Betrieb
- Linie 6814: normaler Betrieb
- Linie 6816: normaler Betrieb
- Linie 9102: normaler Betrieb
- Linie 9103: Normalbetrieb
- Linie 9107: normaler Betrieb
- Linie 917A: normaler Betrieb
- Linie 917B: normaler Betrieb
- Linie 917C: normaler Betrieb
- Linie 9307: normaler Betrieb
- Linie 9308: normaler Betrieb
- Linie 9310: normaler Betrieb
- Linie 9350: normaler Betrieb