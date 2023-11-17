Lassen Sie uns gemeinsam Spielzeug für Kinder sammeln!

Damit jedes Kind ein einzigartiges Weihnachtsfest genießen kann, organisiert das Busnetz Île-de-France Mobilités du territoire Cœur d'Essonne die 6. Ausgabe seiner Spielzeugsammlung an Bord des Weihnachtsbusses.

Der Weihnachtsbusbetrieb wird in Partnerschaft mit Gemeinden und Vereinen organisiert. Alle Spielsachen werden dann sortiert und an Wohltätigkeits- und Sozialorganisationen übergeben, die sie an Kinder aus einkommensschwachen Familien verteilen.

Es werden nur Spielzeuge in gutem Zustand und in Betrieb genommen und aus hygienischen Gründen werden Plüschtiere nicht akzeptiert.

Kommen Sie und spenden Sie Ihr Spielzeug an den Weihnachtsmann und nehmen Sie an einer Solidaritätsaktion teil.

Nachfolgend finden Sie die Daten der Durchfahrt des Weihnachtsbusses 2023 in jeder Gemeinde sowie die Orte und Zeiten der Anwesenheit:

Breuillet:

Samstag, 18. November von 10 bis 13 Uhr – Parkplatz Carrefour Market

Saint-Michel :

Mittwoch, 13. Dezember von 14 bis 17 Uhr – Vor dem Rathaus

Samstag, 16. Dezember von 09h bis 12h: Parkplatz des Géant Casino

Der Norville:

Mittwoch, 29. November von 10 bis 13 Uhr – Parkplatz Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Samstag, 25. November von 14 bis 18 Uhr - Marktplatz

Samstag, 02. Dezember von 14 bis 18 Uhr – Öffentlicher Garten

Brétigny-sur-Orge :

Mittwoch, 6. Dezember von 09h bis 12h – Parking d'Auchan

Donnerstag, 14. Dezember von 09h bis 12h – Place du Marché

Morsang-sur-Orge :

Samstag, 09. Dezember von 09h bis 18h – Parking d'Intermarché

Wir zählen auf Sie!