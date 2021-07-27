Transport on Demand: ein innovativer und maßgeschneiderter Service für Ihre Reisen!

Die Linie N entwickelt sich mit einem innovativen Service für die Verbindung von Vaux-le-Penil und insbesondere seiner Zone d'Activité weiter.

So wird die Linie N ab der Haltestelle Foch Niepce zu einer TàD-Linie für einen feineren und flexibleren Service zur Zone d'Activités de Vaux-le-Penil und Umgebung.

Sparen Sie Reisezeit auf der Hinfahrt mit einer maßgeschneiderten Route am Rande des Aktivitätsgebiets.

Sparen Sie Wartezeit bei der Rückkehr mit einem Service, der Sie zum Zeitpunkt Ihrer Wahl abholt.

Diese neue Funktion tritt am 30. August in Kraft, aber Sie können Ihre Reservierungen bereits am 16. August vorbereiten.

Wie funktioniert es?