Ab dem 30. August 2021 geben Sie mit der TàD Ligne N das Tempo vor!
Neu: Ab der Haltestelle Foch Niepce wird Ihre N-Linie zu einem Transport-on-Demand-Service, um Vaux-le-Penil und insbesondere die ZA flexibler und feiner zu bedienen.
Mehr Infos und Reservierungen auf tad.idfmobilités.fr
Transport on Demand: ein innovativer und maßgeschneiderter Service für Ihre Reisen!
Die Linie N entwickelt sich mit einem innovativen Service für die Verbindung von Vaux-le-Penil und insbesondere seiner Zone d'Activité weiter.
So wird die Linie N ab der Haltestelle Foch Niepce zu einer TàD-Linie für einen feineren und flexibleren Service zur Zone d'Activités de Vaux-le-Penil und Umgebung.
Sparen Sie Reisezeit auf der Hinfahrt mit einer maßgeschneiderten Route am Rande des Aktivitätsgebiets.
Sparen Sie Wartezeit bei der Rückkehr mit einem Service, der Sie zum Zeitpunkt Ihrer Wahl abholt.
Diese neue Funktion tritt am 30. August in Kraft, aber Sie können Ihre Reservierungen bereits am 16. August vorbereiten.
Wie funktioniert es?
- In Richtung Hinfahrt: Nehmen Sie die Linie N wie gewohnt, wenn Sie zu einer Haltestelle in der Tàd-Zone fahren möchten, teilen Sie dies bitte dem Fahrer beim Einsteigen mit.
- Für Ihre Rückfahrt müssen Sie nur im Voraus buchen, bis zu 30 Minuten vor dem Rennen
Reisen Sie in die Zone d'Activités de Vaux-le-Penil und Umgebung? Finden Sie heraus, wie Ihre TàD-Linie N funktioniert.
Auf dem Weg nach draußen, Richtung ZA von Vaux-le-Penil:
- 1: Nehmen Sie die Linie N, wie Sie es gewohnt sind
- 2: An der Haltestelle Foch Niepce angekommen, teilen Sie dem Fahrer Ihren Abfahrtsstopp mit
- 3: Der Fahrer setzt Sie über eine optimierte Route an der gewünschten Haltestelle ab.
Auf dem Rückweg Richtung Melun/Péguy:
- 1: Melden Sie sich bei der Anwendung TàD Ile-de-France Mobilités an.
-2: Buchen Sie Ihr Rennen bis zu 30 Minuten vor Abfahrt und geben Sie Ihre Auf- und Abfahrtsstopps an
- 3: 2 Minuten vor Abfahrt erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Ihr Bus gleich ankommt.
Wie buche ich?
- Telefonisch unter folgender Nummer: 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 09 bis 18 Uhr);
- Online über folgende Website: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Laden Sie die kostenlose App TAD Île-de-France Mobilités herunter.
Das + für Sie:
- Verbindungen mit der RER D und der Transilien R am Bahnhof Melun
- Ein neuer innovativer und einfach zu bedienender Service
- Ein feinerer und flexiblerer Service nach Vaux-le-Pénil und insbesondere in die Zone d'Activité.
Die Haltestellen der regulären Linie N sind: Péguy, la Forêt, Le Boeuf, Gabriel Péri, Cité Lallemand, Carnot, Château Bouillants, Berthelot, Mairie, Marché couvert, Curie, Vilaubois, Joliot Curie, Croix Saint Jacques, Gare de Melun, Place Chapu, Notre Dame, Quai Rossignol, Praslin Université, Gambetta, Gare routière Mail, Saint Liesne, Route de Montereau, Juin Clemenceau und Foch Niepce.
Die Haltestellen, die von Transport on Demand bedient werden, sind: Saint Just Clemenceau, Ferme, 14 Juillet, Guignottes, Pigeons, Javal, Baste Seine, Seine Grisonnières, Rue du Chêne, Curie Foch, Justice, Curie Foch, Saint Just Einstein, Passerelle
Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:
- Die TàD Île-de-France Mobilités-App im App Store und Play Store oder auf der Website tad.idfmobilites.fr/
- In unseren Handelsvertretungen am Bahnhof Melun und bei der Post
- Telefonisch unter 01 60 07 94 70 von Montag bis Samstag von 6:30 bis 20:00 Uhr
- Twitter @Melun_IDFM
Wir wünschen Ihnen eine schöne Rückkehr in die Schule!