Ähnliche Nachrichten

Die Linie E verschmilzt mit der Linie N und ermöglicht es Ihnen, sich der RER A anzuschließen
Mit der Zusammenlegung der Linien E und N können Sie nun die Linie E nehmen, um das Centre Hospitalier oder den Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges zu erreichen, montags bis freitags von 6:00 bis 21:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 19:00 Uhr. Sonntags bedient die Linie B weiterhin das Centre Hospitalier an der Haltestelle Polyclinique.
Eine weitere Neuheit: Die Linie E bringt Sie zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger, um von Montag bis Freitag in die RER A einzusteigen, die alle 30 Minuten abfährt. Zwischen Villeneuve-Saint-Georges und Brunoy ändert sich die Frequenz nicht, mit einem Bus alle 15 Minuten.
Zusammenlegung der Linien N und E. Verlängerung der Linie E zur RER A am Bahnhof Boissy-Saint-Léger.
Ihre H- und V-Linien gruppieren sich
Die Linien H und V werden zur Linie H, um Ihnen eine bessere Verbindung zum Bahnhof Montgeron Crosne zu bieten.
Sie können Crosne und Montgeron jetzt jeden Tag ohne Umsteigen verbinden.
Zusammenlegung der Buslinien H und V zwischen Montgeron und Crosne.
Ihre Linie I wird in der Stadt Villecresnes verlängert
Ihre Linie I wird bis zur Haltestelle Radio Villecresnes verlängert. Sie können den Bahnhof Yerres jetzt von 3 neuen Haltestellen aus erreichen: Bois d'Auteuil, Mélanie Bois und Radio.
Verlängerung der Linie I bis zur Haltestelle Radio in Villecresnes.
Vote Zeile M geht weiter
Ihre M-Linie wird von der ZA Perdrix bis zum Einkaufszentrum Eden verlängert, mit zwei Rennen am Morgen und zwei Rennen am Abend. Die neuen Haltestellen sind Libération und RN Santéry in der Gemeinde Santeny sowie RN Servon und Eden in der Gemeinde Servon.
Verlängerung der Linie M bis zur Haltestelle Eden in der Gemeinde Servon.
Der Nachtbus N135 wird bis zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger verlängert
Ihr Nachtbus N135 wird zwischen den Bahnhöfen Villeneuve-Saint-Georges und Boissy-Saint-Léger von 1 bis 4 Uhr morgens verlängert.