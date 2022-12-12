Ähnliche Nachrichten

Mit der Zusammenlegung der Linien E und N können Sie nun die Linie E nehmen, um das Centre Hospitalier oder den Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges zu erreichen, montags bis freitags von 6:00 bis 21:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 19:00 Uhr. Sonntags bedient die Linie B weiterhin das Centre Hospitalier an der Haltestelle Polyclinique.

Eine weitere Neuheit: Die Linie E bringt Sie zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger, um von Montag bis Freitag in die RER A einzusteigen, die alle 30 Minuten abfährt. Zwischen Villeneuve-Saint-Georges und Brunoy ändert sich die Frequenz nicht, mit einem Bus alle 15 Minuten.