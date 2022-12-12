Ähnliche Nachrichten

Neu auf Ihren Linien im Jahr 2023!

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ihre Buslinien verkehren ab dem 03. Januar 2023 auf Ihrem Gebiet Val d'Yerres Val de Seine.

Die Linie E verschmilzt mit der Linie N und ermöglicht es Ihnen, sich der RER A anzuschließen

Mit der Zusammenlegung der Linien E und N können Sie nun die Linie E nehmen, um das Centre Hospitalier oder den Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges zu erreichen, montags bis freitags von 6:00 bis 21:00 Uhr und samstags von 8:00 bis 19:00 Uhr. Sonntags bedient die Linie B weiterhin das Centre Hospitalier an der Haltestelle Polyclinique.

Eine weitere Neuheit: Die Linie E bringt Sie zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger, um von Montag bis Freitag in die RER A einzusteigen, die alle 30 Minuten abfährt. Zwischen Villeneuve-Saint-Georges und Brunoy ändert sich die Frequenz nicht, mit einem Bus alle 15 Minuten.

Verlängerung der Buslinie E nach Boissy-Saint-Léger, RER A.
Umsteigen Linie E - Bus

Zusammenlegung der Linien N und E. Verlängerung der Linie E zur RER A am Bahnhof Boissy-Saint-Léger.

Laden Sie die Karte der Linie E herunter
Laden Sie den Fahrplan der Linie E herunter

Ihre H- und V-Linien gruppieren sich

Die Linien H und V werden zur Linie H, um Ihnen eine bessere Verbindung zum Bahnhof Montgeron Crosne zu bieten.

Sie können Crosne und Montgeron jetzt jeden Tag ohne Umsteigen verbinden.

Zusammenlegung der Buslinien H und V.
Die Linien V und H werden zur Linie H.

Zusammenlegung der Buslinien H und V zwischen Montgeron und Crosne.

Laden Sie die Karte der Linie H herunter
Laden Sie den Fahrplan der Linie H herunter

Ihre Linie I wird in der Stadt Villecresnes verlängert

Ihre Linie I wird bis zur Haltestelle Radio Villecresnes verlängert.  Sie können den Bahnhof Yerres jetzt von 3 neuen Haltestellen aus erreichen: Bois d'Auteuil, Mélanie Bois und Radio.

Verlängerung der Buslinie I bis zur Haltestelle Radio Villecresnes.
Verlängerung der Linie I

Verlängerung der Linie I bis zur Haltestelle Radio in Villecresnes.

Laden Sie die Karte der Linie I herunter
Laden Sie den Fahrplan der Linie I herunter

Vote Zeile M geht weiter

Ihre M-Linie wird von der ZA Perdrix bis zum Einkaufszentrum Eden verlängert, mit zwei Rennen am Morgen und zwei Rennen am Abend. Die neuen Haltestellen sind Libération und RN Santéry in der Gemeinde Santeny sowie RN Servon und Eden in der Gemeinde Servon.

Verlängerung der Buslinie M bis zur Haltestelle Eden in Servon.
Verlängerung der Linie M.

Verlängerung der Linie M bis zur Haltestelle Eden in der Gemeinde Servon.

Laden Sie die Karte der Linie M herunter
Laden Sie den Fahrplan der Linie M herunter

Der Nachtbus N135 wird bis zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger verlängert

Ihr Nachtbus N135 wird zwischen den Bahnhöfen Villeneuve-Saint-Georges und Boissy-Saint-Léger von 1 bis 4 Uhr morgens verlängert.

Verlängerung des Nachtbusses N135 bis zum RER-Bahnhof Boissy-Saint-Léger.
Verlängerung des Nachtbusses N135 zum Bahnhof Boissy-Saint-Léger
Laden Sie die Karte der N135 herunter
Laden Sie den Fahrplan für N135 herunter
Finde meine Zeitpläne

Ähnliche Nachrichten