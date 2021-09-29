Schritt 1 : Besuchen Sie die Website Ile-de-France-Mobilités
Schritt 2 : Klicken Sie auf die Registerkarte "News" und wählen Sie Ihr Netzwerk "Mantois"
Schritt 3 : Klicken Sie auf "Bußgeld bezahlen"
Sie finden ein Formular, in dem Sie die PV-Nummer, das Datum des PV und eine elektronische Adresse angeben müssen.
Um direkt zum Zahlungsformular weitergeleitet zu werden, klicken Sie einfach unten von Ihrem Smartphone oder Computer aus:
Bis bald in unserem Netzwerk!