Ähnliche Nachrichten

Mehrere Linien auf dem Gebiet von Centre und Sud Yvelines ändern ab Montag, dem 9. März 2026, den Fahrplan:

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Darüber hinaus wird an allen Haltestellen dieser Linien ein neuer praktischer und innovativer Service eingeführt: Ein QR-Code ermöglicht Ihnen den Echtzeitzugriff auf die nächste Durchfahrt Ihres Busses. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrem Smartphone, um die aktualisierten Informationen sofort zu erhalten.