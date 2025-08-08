Ähnliche Nachrichten

Mehrere Linien auf dem Gebiet von Centre und Sud Yvelines ändern ab Montag, dem 9. März 2026, den Fahrplan:
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
- Zeile 5307 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 5311 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 5313 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 5330 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5334 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 5337 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5348: neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5349 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5359: neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5367 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5371 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 5211 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5224 : Neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5242 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Zeile 5278 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 7806 : neue Broschüre hier erhältlich.
- Linie 7812 : neue Broschüre hier erhältlich.
Darüber hinaus wird an allen Haltestellen dieser Linien ein neuer praktischer und innovativer Service eingeführt: Ein QR-Code ermöglicht Ihnen den Echtzeitzugriff auf die nächste Durchfahrt Ihres Busses. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrem Smartphone, um die aktualisierten Informationen sofort zu erhalten.
Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter!
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Bis bald auf Ihrem Territorium!