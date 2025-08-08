Ähnliche Nachrichten

Neue Fahrpläne ab 9. März 2026!

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Ihre Busfahrpläne ändern sich ab Montag, 9. März 2026 auf einigen Linien!

Mehrere Linien auf dem Gebiet von Centre und Sud Yvelines ändern ab Montag, dem 9. März 2026, den Fahrplan:

Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:

Darüber hinaus wird an allen Haltestellen dieser Linien ein neuer praktischer und innovativer Service eingeführt: Ein QR-Code ermöglicht Ihnen den Echtzeitzugriff auf die nächste Durchfahrt Ihres Busses. Scannen Sie einfach den Code mit Ihrem Smartphone, um die aktualisierten Informationen sofort zu erhalten.

Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter!

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Bis bald auf Ihrem Territorium!

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