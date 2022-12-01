Fahrplanänderungen betreffen folgende Linien:

Linie 22 : Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace

Linie 23: Versailles Europe <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6

Linie 34: Chaville Gare de Chaville Rive Droite Vélizy-Villacoublay <> Einkaufszentrum

Linie 40 : Boulogne-Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Inovel Parc Nord

Linie 42: Boulogne Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay L'Onde Maison des Arts

Linie 261: Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré

Linie 262 : Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Linie 263: Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Linie 264 : Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas

Klicken Sie auf Ihre Linie (oben), um auf Ihre neuen Fahrpläne zuzugreifen!