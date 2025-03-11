Im Rahmen der Arbeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Tzen 4 am Bahnhof Evry-Courcouronnes wird die auf dem Boulevard des Champs-Élysées eingerichtete Umleitung bis zum Sommer 2025 verlängert.

Die Einführung dieser neuen Fahrpläne betrifft die Linien 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 und 4245.

Um sich an diese neuen Verkehrsbedingungen anzupassen und einen zuverlässigeren Service zu gewährleisten, werden ab Montag, dem 17. März 2025, neue Fahrpläne auf Ihren Buslinien angewendet.

Diese neuen Fahrpläne zielen darauf ab, die Pünktlichkeit Ihrer Busse zu verbessern und erhebliche Verspätungen zu reduzieren, die während dieser Arbeitszeit auftreten können.

Sie können diese neuen Fahrpläne einsehen: