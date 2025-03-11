Die Zeitflyer zum Download finden Sie in diesem Artikel!
Im Rahmen der Arbeiten im Zusammenhang mit der Entwicklung des Tzen 4 am Bahnhof Evry-Courcouronnes wird die auf dem Boulevard des Champs-Élysées eingerichtete Umleitung bis zum Sommer 2025 verlängert.
Die Einführung dieser neuen Fahrpläne betrifft die Linien 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 und 4245.
Um sich an diese neuen Verkehrsbedingungen anzupassen und einen zuverlässigeren Service zu gewährleisten, werden ab Montag, dem 17. März 2025, neue Fahrpläne auf Ihren Buslinien angewendet.
Diese neuen Fahrpläne zielen darauf ab, die Pünktlichkeit Ihrer Busse zu verbessern und erhebliche Verspätungen zu reduzieren, die während dieser Arbeitszeit auftreten können.
Sie können diese neuen Fahrpläne einsehen:
- Auf der Website und der mobilen Anwendung von Ile-de-France Mobilités
- An den Bushaltestellen der Linien ab dem 14. April 2025
- Telefonisch unter 0 800 10 20 20
- In der Agentur Bus Centre Essonne
Finden Sie die Fahrplanbroschüren Ihrer Linien:
