Die neue Expresslinie 7825 ist wirtschaftlicher, ökologischer und komfortabler und wird Bréval über die Gemeinden Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert und Auffreville-Brasseuil über die A14 mit La Défense verbinden.
Genießen Sie eine stressfreie Fahrt, bei der Sie sich entspannen oder arbeiten können, indem Sie direkt zu Ihrem Ziel fahren.
Die Schaffung der Linie 7825 ist Teil eines Ansatzes , der darauf abzielt, die Mobilität der betroffenen Gemeinden zu verbessern und den ökologischen Fußabdruck zu verringern.
Die Linie wird von Montag bis Freitag verkehren, mit drei Hin- und Rückfahrten pro Tag und einer durchschnittlichen Fahrzeit von 45 Minuten zwischen Auffreville-Brasseuil und La Défense.
Von La Défense aus profitieren Sie von vielen Verbindungen mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie haben Zugang zu RER A und E, Zuglinien L und U, Metro 1, Straßenbahn T2 und verschiedenen Buslinien
Diese Verbindung erleichtert Ihnen die Reise zu anderen Zielen in der Île-de-France und macht Ihre Reise reibungsloser und effizienter.
