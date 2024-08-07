Die neue Expresslinie 7825 ist wirtschaftlicher, ökologischer und komfortabler und wird Bréval über die Gemeinden Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert und Auffreville-Brasseuil über die A14 mit La Défense verbinden.

Genießen Sie eine stressfreie Fahrt, bei der Sie sich entspannen oder arbeiten können, indem Sie direkt zu Ihrem Ziel fahren.

Die Schaffung der Linie 7825 ist Teil eines Ansatzes , der darauf abzielt, die Mobilität der betroffenen Gemeinden zu verbessern und den ökologischen Fußabdruck zu verringern.