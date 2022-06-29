Schaffung von 2 neuen Abendbuslinien in Meaux!

Genießen Sie einen maßgeschneiderten Abendservice dank der Einführung von zwei Abendbussen ab dem 1. August 2022 mit garantiertem Fahrplan vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 4 und 6).

Am Abend übernimmt der Bus de Soirée Nord die Linie H und der Bus de Soirée Sud die Linien B und D.

Diese Busse ermöglichen späte Rückfahrten bis 00:20 Uhr an Wochentagen, 2:00 Uhr am Samstag und 00:20 Uhr am Sonntag.

Wie funktioniert es?

Nordabend-Bus

Vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 4) können Sie zu den angegebenen Zeiten nach Ihren Wünschen zu den definierten Haltestellen fahren. Der Bus de Soirée Nord bietet eine systematische Haltestelle in Hôpital mit garantierten Abfahrtszeiten zum Bahnhof Meaux.

Südlicher Abendbus

Vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 6) können Sie zu den angegebenen Zeiten nach Ihren Wünschen zu den definierten Haltestellen fahren. Der Bus de Soirée Sud bietet eine systematische Haltestelle in Saint-Jean de Bosco mit garantierten Abfahrtszeiten zum Bahnhof Meaux.

Für diesen Service ist keine vorherige Reservierung erforderlich! Ihr Bus wartet am Gare de Meaux auf Sie und setzt Sie dort ab, wo Sie möchten, gemäß der oben definierten Liste der Haltestellen.