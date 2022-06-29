Ein neues Busangebot auf dem Gebiet des Pays de Meaux

Ab dem 1. August 2022 entwickelt sich Ihr Busnetz weiter und bietet Ihnen ein Abendangebot vom Gare de Meaux zu den Stadtteilen Hôpital und Dunant/Beauval, eine bessere Verbindung zwischen der Linie 777 und dem Zug P, mehr Busse auf der Linie 19 und Fahrpläne auf allen Linien, die für eine bessere Pünktlichkeit neu gestaltet wurden!

Kommunikationsplakat "Das Lächeln das ganze Jahr über mit Ihrem neuen Busangebot im Pays de Meaux"

INFORMATIONSBROSCHÜRE ANGEBOT BUS MEAUX

Schaffung von 2 neuen Abendbuslinien in Meaux!

Genießen Sie einen maßgeschneiderten Abendservice dank der Einführung von zwei Abendbussen ab dem 1. August 2022 mit garantiertem Fahrplan vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 4 und 6).

Am Abend übernimmt der Bus de Soirée Nord die Linie H und der Bus de Soirée Sud die Linien B und D.

Diese Busse ermöglichen späte Rückfahrten bis 00:20 Uhr an Wochentagen, 2:00 Uhr am Samstag und 00:20 Uhr am Sonntag.

Wie funktioniert es?

  • Nordabend-Bus

Vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 4) können Sie zu den angegebenen Zeiten nach Ihren Wünschen zu den definierten Haltestellen fahren. Der Bus de Soirée Nord bietet eine systematische Haltestelle in Hôpital mit garantierten Abfahrtszeiten zum Bahnhof Meaux.

  • Südlicher Abendbus

Vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 6) können Sie zu den angegebenen Zeiten nach Ihren Wünschen zu den definierten Haltestellen fahren. Der Bus de Soirée Sud bietet eine systematische Haltestelle in Saint-Jean de Bosco mit garantierten Abfahrtszeiten zum Bahnhof Meaux.

Für diesen Service ist keine vorherige Reservierung erforderlich! Ihr Bus wartet am Gare de Meaux auf Sie und setzt Sie dort ab, wo Sie möchten, gemäß der oben definierten Liste der Haltestellen.

Karte der Zonen der 2 Abendbusse

Karte der Zonen der 2 Abendbusse. Der Bus de Soirée Zone Nord fährt vom Gare de Meaux zum Quartier de l'Hôpital und der Bus de Soirée Zone Sud fährt vom Gare de Meaux nach Dunant/Beauval

Weitere Busse auf Ihrer Linie 19

Ab sofort bietet die Linie 19 eine bessere Verbindung zwischen den Bahnhöfen Meaux und Chessy mit 7 weiteren Abfahrten an jedem Wochentag.

Linie 777 besser an den Zug angebunden

Der Fahrplan der Linie 777 wurde angepasst, damit Sie eine bessere Verbindung mit dem Zug der Linie P am Bahnhof Meaux genießen können

Ihre O-Linie ist in On-Demand Transport integriert

Ihre O-Linie ist jetzt der Einfachheit halber in die On-Demand-Transportzone P integriert!

Sie profitieren von einer identischen Route zum und vom und zur Haltestelle "Georges Claude" mit direkteren Routen.

Zur Erinnerung: Der TàD-Service ist auf Reservierung von Montag bis Samstag verfügbar.

Für + Informationen zum On-Demand-Transport