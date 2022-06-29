Kommunikationsplakat "Das Lächeln das ganze Jahr über mit Ihrem neuen Busangebot im Pays de Meaux"
Schaffung von 2 neuen Abendbuslinien in Meaux!
Genießen Sie einen maßgeschneiderten Abendservice dank der Einführung von zwei Abendbussen ab dem 1. August 2022 mit garantiertem Fahrplan vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 4 und 6).
Am Abend übernimmt der Bus de Soirée Nord die Linie H und der Bus de Soirée Sud die Linien B und D.
Diese Busse ermöglichen späte Rückfahrten bis 00:20 Uhr an Wochentagen, 2:00 Uhr am Samstag und 00:20 Uhr am Sonntag.
Wie funktioniert es?
- Nordabend-Bus
Vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 4) können Sie zu den angegebenen Zeiten nach Ihren Wünschen zu den definierten Haltestellen fahren. Der Bus de Soirée Nord bietet eine systematische Haltestelle in Hôpital mit garantierten Abfahrtszeiten zum Bahnhof Meaux.
- Südlicher Abendbus
Vom Bahnhof Meaux (Bahnsteig 6) können Sie zu den angegebenen Zeiten nach Ihren Wünschen zu den definierten Haltestellen fahren. Der Bus de Soirée Sud bietet eine systematische Haltestelle in Saint-Jean de Bosco mit garantierten Abfahrtszeiten zum Bahnhof Meaux.
Für diesen Service ist keine vorherige Reservierung erforderlich! Ihr Bus wartet am Gare de Meaux auf Sie und setzt Sie dort ab, wo Sie möchten, gemäß der oben definierten Liste der Haltestellen.
Karte der Zonen der 2 Abendbusse. Der Bus de Soirée Zone Nord fährt vom Gare de Meaux zum Quartier de l'Hôpital und der Bus de Soirée Zone Sud fährt vom Gare de Meaux nach Dunant/Beauval
Weitere Busse auf Ihrer Linie 19
Ab sofort bietet die Linie 19 eine bessere Verbindung zwischen den Bahnhöfen Meaux und Chessy mit 7 weiteren Abfahrten an jedem Wochentag.
Linie 777 besser an den Zug angebunden
Der Fahrplan der Linie 777 wurde angepasst, damit Sie eine bessere Verbindung mit dem Zug der Linie P am Bahnhof Meaux genießen können
Ihre O-Linie ist in On-Demand Transport integriert
Ihre O-Linie ist jetzt der Einfachheit halber in die On-Demand-Transportzone P integriert!
Sie profitieren von einer identischen Route zum und vom und zur Haltestelle "Georges Claude" mit direkteren Routen.
Zur Erinnerung: Der TàD-Service ist auf Reservierung von Montag bis Samstag verfügbar.