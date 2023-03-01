Ähnliche Nachrichten

Wir informieren Sie, dass das garantierte Angebot Ihrer Linie 91-03 ab Montag, dem 6. März 2023, von Montag bis Freitag verstärkt wird.

Die Liste der gelöschten Abgänge wird wie folgt reduziert :

Rennen ab Dourdan gestrichen: 6:43, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11, 16:52, 17:26, 18:03

Rennen ab Massy gestrichen: 7:24 7:40, 8:25, 17:20, 17:30, 18:05, 18:40

Nachfolgend finden Sie die Liste der neu versicherten Abfahrten:

Von Dourdan: 5:29, 6:28, 7:00, 8:24, 18:45, 20:00

- Die Abfahrt um 5:44 Uhr, die auf 5:33 Uhr vorverlegt wurde, wird wieder um 5:44 Uhr sichergestellt

Von Massy: 6h05, 7h07, 7h50, 8h39, 16h10, 16h47, 19h31, 20h45

- Die Abfahrt um 6:20 Uhr, die auf 6:10 Uhr vorverlegt wurde, wird wieder um 6:10 Uhr angeboten

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Sie können alle unsere Neuigkeiten auch auf Twitter verfolgen@EssonneSO_IDFM