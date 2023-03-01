Ähnliche Nachrichten

Ab Montag, den 6. März 2023, bedient die Dourdan TàD die Nordostzone.

Sie können den Autobahnbahnhof Briis-sous-Forges und den RER-Bahnhof Saint-Chéron von Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Breux-Jouy und Saint-Chéron aus erreichen.

Dieser Service wird von Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr und von 17 bis 20 Uhr nur nach vorheriger Reservierung angeboten.

Für weitere Informationen und Buchung unter: tad.idfmobilites.fr