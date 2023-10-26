Die Fahrpläne der Linien 6176 (Sceaux Gare de Robinson / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King), 6179 (Le Chesnay-Rocquencourt Moxouris / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) und 61780 (Versailles Gare de Montreuil / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) ändern sich: Die morgendlichen Abfahrten werden für die 6176 um 10 Minuten im Voraus verschoben, für die 6179 um 3 Minuten im Voraus, 7 Minuten im Voraus für den 6180, damit die Schüler die Glocke zu Beginn des Unterrichts nicht verpassen.

Laden Sie die neuen Fahrpläne unten herunter.