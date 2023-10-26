Anpassung der Fahrpläne auf den Linien 6176, 6179 und 6180

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Ab Montag, dem 6. November 2023, ändern sich die Fahrpläne der Linien 6176, 6179 und 6180, um einen besseren Service für das Lycée Franco-Allemand und das Martin Luther King College zu gewährleisten.

Die Fahrpläne der Linien 6176 (Sceaux Gare de Robinson / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King), 6179 (Le Chesnay-Rocquencourt Moxouris / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) und 61780 (Versailles Gare de Montreuil / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) ändern sich: Die morgendlichen Abfahrten werden für die 6176 um 10 Minuten im Voraus verschoben, für die 6179 um 3 Minuten im Voraus, 7 Minuten im Voraus für den 6180, damit die Schüler die Glocke zu Beginn des Unterrichts nicht verpassen.

Laden Sie die neuen Fahrpläne unten herunter.

Neuer 6176 Fahrplan
Neuer 6179 Fahrplan
Neuer 6180 Fahrplan