Ähnliche Nachrichten

In seinem Bestreben, die gesamte Reise der Passagiere zu verbessern, experimentiert Île-de-France Mobilités mit einer neuen digitalen Plattform in den Bussen des Evry Centre Essonne, die einfach zu bedienen ist und es Ihnen ermöglicht, Ihre verlorenen Gegenstände so schnell wie möglich zu finden!

Wie funktioniert es?

Verlust melden: Melden Sie den Verlust Ihres Objekts unverzüglich auf der Fundplattform von Île-de-France Mobilités. Zögern Sie nicht, bei Bedarf einen Agenten zu fragen! Eine E-Mail oder SMS zur Bestätigung Ihrer Erklärung wird direkt an Sie gesendet. Wir forschen: Wir vergleichen in Echtzeit die von unseren Agenten aufgezeichneten Objekte und die von Reisenden deklarierten Objekte. Das Objekt wird gefunden : Wenn Ihr Objekt gefunden wird, benachrichtigen wir Sie je nach Wunsch per SMS oder E-Mail, um die Rückgabe zu organisieren.

Vorteile

Einfachheit : Melden Sie einen verlorenen Gegenstand ganz einfach online, ohne sich bewegen zu müssen.

: Melden Sie einen verlorenen Gegenstand ganz einfach online, ohne sich bewegen zu müssen. Zeitersparnis : Verfolgen Sie den Fortschritt der Suche und stellen Sie Ihre gefundenen Gegenstände schnell wieder her.

: Verfolgen Sie den Fortschritt der Suche und stellen Sie Ihre gefundenen Gegenstände schnell wieder her. Effizienz : Ein automatisiertes System ermöglicht eine schnelle und zentralisierte Verwaltung von Fundsachen und erhöht so die Chancen, Ihre Sachen zu finden.

: Ein automatisiertes System ermöglicht eine schnelle und zentralisierte Verwaltung von Fundsachen und erhöht so die Chancen, Ihre Sachen zu finden. Zugänglichkeit : Der Service steht allen 24/7 direkt über die Website zur Verfügung.

Welche Arten von Objekten können deklariert werden?

Alle Arten von Gegenständen können als verloren gemeldet werden, egal ob es sich um eine Tasche, eine Brieftasche, ein Mobiltelefon oder andere persönliche Gegenstände handelt, die in Bussen oder an Haltestellen im Gebiet zurückgelassen wurden.

Bei Bedarf sind unsere Agenten da, um Ihnen beim Ausfüllen der Verlusterklärung zu helfen. Zögern Sie nicht, sie zu fragen!