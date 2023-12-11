Auf der Linie 6211 (ex Linie 11) Gare de Versailles Chantiers Gare Routière <> Bois d'Arcy Méliès Croix Bonnet

Verlängerung der Linie im ZAC Croix Bonnet für eine feinere Anbindung an Wohnviertel und das Beschäftigungsgebiet.

Schaffung einer direkten Verbindung mit der RER C am Bahnhof Versailles Château Rive Gauche und der RER C und den Zügen N und U am Bahnhof Versailles Chantiers.

Eine neue einzigartige Route für mehr Lesbarkeit

Auf der Linie 6241 (ex Linie 41) Gare de Fontenay-Le-Fleury <> Bois d'Arcy Méliès Croix Bonnet

Doppelt so viele Busse zwischen 9 und 16 Uhr und Busse bis 21 Uhr abends.

Ein neues Angebot am Samstag mit einem Bus alle 30 Minuten.

Eine einzige Strecke zum Bahnhof Fontenay-le-Fleury (Zug N) und eine neue Endstation an der Haltestelle "Méliès Croix Bonnet" für einen genaueren Service des ZAC.

Auf der Linie 6243 (ex Linie 43) Gare Fontenay le Fleury über Parc Montaigne und Levant

Ein Bus alle 30 Minuten.

Auf der Linie 6251 (ex Linie 51) Montigny-le-Bretonneux Gare Routière <> Le Chesnay-Rocquencourt André Mignot Krankenhaus

Busse bis 23:45 Uhr, um das Mignot-Krankenhaus besser zu bedienen