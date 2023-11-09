Linie 701:
- Von Beaupré aus gestrichene Rennen: 4:48, 6:33, 7:45, 7:57, 8:21, 11:57, 16:34, 18:34, 20:13.
- Rennen vom Lycée Charles de Gaulle abgesagt: 17:38 Uhr
- Vom Bahnhof Roissypole abgesagte Rennen: 5:35, 7:26, 13:00, 17:33, 19:21
Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 701.
Linie 702:
- Vom Gare de Louvres abgesagte Rennen: 6:15, 6:55, 8:15, 9:15, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 19:05
- Vom Bahnhof Roissypole abgesagte Rennen: 7:07, 7:47, 9:07, 10:07, 11:37, 13:37, 14:37, 15:37, 18:10, 20:25
Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 702.
Linie 704:
- Rennen ab Les Frênes gestrichen: 7:00, 15:50
- Rennen vom Bahnhof Meaux gestrichen: 7:50 Uhr, 16:50 Uhr
Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 704
Linie 714:
- Von Logis Vert gestrichene Rennen: 7:30 Uhr
Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 714.
Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.