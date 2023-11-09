Garantiertes Angebot auf den Linien 701, 702, 704 und 714 am Freitag, 10. November 2023

Am Freitag, den 10. November 2023, werden einige Rennen auf Ihren Linien entfernt. Nachfolgend finden Sie die Details

Linie 701:

  • Von Beaupré aus gestrichene Rennen: 4:48, 6:33, 7:45, 7:57, 8:21, 11:57, 16:34, 18:34, 20:13.
  • Rennen vom Lycée Charles de Gaulle abgesagt: 17:38 Uhr
  • Vom Bahnhof Roissypole abgesagte Rennen: 5:35, 7:26, 13:00, 17:33, 19:21

Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 701.

Linie 702:

  • Vom Gare de Louvres abgesagte Rennen: 6:15, 6:55, 8:15, 9:15, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 19:05
  • Vom Bahnhof Roissypole abgesagte Rennen: 7:07, 7:47, 9:07, 10:07, 11:37, 13:37, 14:37, 15:37, 18:10, 20:25

Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 702.

Linie 704:

  • Rennen ab Les Frênes gestrichen: 7:00, 15:50
  • Rennen vom Bahnhof Meaux gestrichen: 7:50 Uhr, 16:50 Uhr

Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 704

Linie 714:

  • Von Logis Vert gestrichene Rennen: 7:30 Uhr

Konsultieren Sie den Fahrplan Ihrer Linie 714.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.