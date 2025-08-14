Wo kann ich die Fahrpläne einsehen?
Sie können sie auch finden:
- In der Anwendung Ile-de-France Mobilités (Registerkarte "Fahrpläne")
- Direkt an den Bushaltestellen über die ausgehängten Fahrpläne
Tipps für gutes Reisen
- Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne und Verkehrsinformationen im Voraus konsultieren auf: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Kommen Sie vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
- Sobald der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
- Bereiten Sie Ihre Transport-ticket vor , bevor Sie in den Bus einsteigen
- Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket , um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.
- Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
- Wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern, fragen Sie nach dem Halt, indem Sie die Tasten an Bord des Fahrzeugs drücken.
- Steigen Sie sicher an Ihrer Haltestelle aus, wenn sich die Türen öffnen, sobald das Fahrzeug steht.
Frohes neues Jahr an alle!