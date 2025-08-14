Schulanfang 2025: Fahrpläne sind verfügbar!

Ab dem 18. August 2025 ist es Zeit für den Wiedereintrittsfahrplan auf den Buslinien des Seine-Grand-Orly-Territoriums.

Die Fahrpläne finden Sie hier

Wo kann ich die Fahrpläne einsehen?

Sie können sie auch finden:

  • In der Anwendung Ile-de-France Mobilités (Registerkarte "Fahrpläne")
  • Direkt an den Bushaltestellen über die ausgehängten Fahrpläne

Tipps für gutes Reisen

  • Planen Sie Ihre Reise, indem Sie die Fahrpläne und Verkehrsinformationen im Voraus konsultieren auf: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Kommen Sie vor der angegebenen Zeit an Ihrer Haltestelle an,
  • Sobald der Bus ankommt, signalisieren Sie dem Fahrer, anzuhalten,
  • Bereiten Sie Ihre Transport-ticket vor , bevor Sie in den Bus einsteigen
  • Wenn Sie in den Bus einsteigen, bestätigen Sie Ihre ticket , um nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen.
  • Setzen Sie sich an Bord und denken Sie daran, sich zu Ihrer Sicherheit an den Handläufen festzuhalten,
  • Wenn Sie sich Ihrem Ziel nähern, fragen Sie nach dem Halt, indem Sie die Tasten an Bord des Fahrzeugs drücken.
  • Steigen Sie sicher an Ihrer Haltestelle aus, wenn sich die Türen öffnen, sobald das Fahrzeug steht.

Frohes neues Jahr an alle!