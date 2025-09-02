Ähnliche Nachrichten

Am Montag, den 23. März, eröffnen wir einen neuen Fahrradparkplatz am Bahnhof Domont.
Dieser neue Raum wurde so konzipiert, dass er Ihren Bedürfnissen am besten entspricht und Ihnen eine moderne, bequeme und sichere Parklösung bietet.
- Sicherer Raum mit 40 Plätzen, der mit einem Abonnement zugänglich ist
- 10 Plätze mit freiem Zugang
- Verschiedenes Zubehör, mit dem Sie Wartungs- und leichte Reparaturen an Ihrem Lieblingsfahrrad durchführen können.
Das Abonnement für den Zugriff auf den sicheren Bereich
Der sichere Parkplatz steht Inhabern einer Navigo-Jahreskarte (Navigo, Navigo Senior, Imagine R School, Imagine R Student) kostenlos zur Verfügung.
Für alle anderen haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Tagesabonnement für 2€
- Monatliches Abonnement für 10€
- Jahresabonnement für 30€
Um auf den sicheren Teil zugreifen zu können, müssen Sie Ihr Kundenkonto auf unserer Website erstellen und abonnieren, auch wenn Sie Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel sind, das Sie zu einer kostenlosen Mitgliedschaft berechtigt.
Für jede Informationsanfrage:
- 01 59 44 70 31, Montag bis Samstag, von 7 bis 20 Uhr
- Per E-Mail über das auf der Plattform verfügbare Kontaktformular www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos