22 neue Fahrradstellplätze in der Nähe des Bahnhofs Bréval!

Um Ihnen die Reise mit dem Fahrrad zu erleichtern, bietet Ihnen Île-de-France Mobilités einen sicheren und geschlossenen Fahrradparkservice in der Nähe des Bahnhofs Bréval. Ein kostenloser Fahrradparkplatz ist ebenfalls vorhanden!

Alle geschlossenen Fahrradparkplätze von Ile-de-France Mobilités sind:

·       24/7 zugänglich

·       Gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass

·       Das Hotel liegt so nah wie möglich an den Bahnhöfen

·       Leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)

·       Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten

Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo monatlich, Navigo senior, Imagine R) kostenlos .

Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:

·       Tagesabonnement: 2 €

·       Monatliches Abonnement: 10 €

·       Jahresabonnement: 30 €

Um den Dienst zu abonnieren, finden Sie alle Bedingungen und Details der Preise

Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.

Haben Sie eine Frage? Sie erreichen uns telefonisch unter 01 30 94 77 77 von Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen).