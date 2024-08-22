Alle geschlossenen Fahrradparkplätze von Ile-de-France Mobilités sind:
· 24/7 zugänglich
· Gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass
· Das Hotel liegt so nah wie möglich an den Bahnhöfen
· Leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)
· Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten
Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo monatlich, Navigo senior, Imagine R) kostenlos .
Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:
· Tagesabonnement: 2 €
· Monatliches Abonnement: 10 €
· Jahresabonnement: 30 €
Der kostenlose Eintritt gilt für das Abonnement eines ersten Fahrradparkplatzes für einen bestimmten Zeitraum (Tag, Monat, Jahr). Wenn Sie mehrere Fahrradparkplätze gleichzeitig abonnieren möchten, wird das Abonnement bezahlt.
Haben Sie eine Frage? Sie erreichen uns telefonisch unter 01 30 94 77 77 von Montag bis Freitag von 7 bis 21 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen).