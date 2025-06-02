Ähnliche Nachrichten

Am Freitag, den 6. Juni, öffnet der 2011 gegründete Fahrradparkplatz von Saint-Germain-en-Laye nach 4 Monaten Arbeit wieder seine Türen. Notwendige Arbeiten, um Ihnen einen Parkplatz anzubieten, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
- Sicherer Raum mit 419 Plätzen, der mit einem Abonnement zugänglich ist
- Freier Zugangsbereich mit 56 Sitzplätzen
- Verschiedenes Zubehör, mit dem Sie Wartungs- und leichte Reparaturen an Ihrem Lieblingsfahrrad durchführen können
Der neue Fahrradparkplatz am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye wird alle Ihre Erwartungen erfüllen.
Das Abonnement, der Schlüssel zum Zugang zum sicheren Bereich
Der sichere Parkplatz ist nur für Inhaber eines Abonnements zugänglich. Es muss mit einem magnetischen Träger von Île-de-France Mobilités wie einem Navigo-Pass, einem Navigo-Easy-Pass usw. verbunden sein.
Das Abonnement ist für alle Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel ( Navigo annual, Imagine R school, Imagine R student, senior) kostenlos.
Für alle anderen haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Tagesabonnement für 2€
- Monatliches Abonnement für 10€
- Jahresabonnement für 30€
Um auf den sicheren Teil zugreifen zu können, müssen Sie Ihr Kundenkonto auf unserer Website erstellen und abonnieren, auch wenn Sie Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel sind, das Sie zu einer kostenlosen Mitgliedschaft berechtigt.
Schließung des temporären Außenparkplatzes
Der temporäre Fahrradparkplatz, der während der Bauzeit in der Rue de la Surintendance eingerichtet wurde, wird am Freitag, den 13. Juni, abgebaut. Denken Sie daran, Ihre Fahrräder vor diesem Datum abzuholen und zum neuen Fahrradparkplatz zu gehen, sobald er öffnet!
Für jede Informationsanfrage Fahrräder parken
- 01 64 76 88 16, Montag bis Samstag von 6:30 bis 20 Uhr
- Per E-Mail über das auf der Plattform verfügbare Kontaktformular www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos