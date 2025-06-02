Ähnliche Nachrichten

Das Abonnement, der Schlüssel zum Zugang zum sicheren Bereich

Der sichere Parkplatz ist nur für Inhaber eines Abonnements zugänglich. Es muss mit einem magnetischen Träger von Île-de-France Mobilités wie einem Navigo-Pass, einem Navigo-Easy-Pass usw. verbunden sein.

Das Abonnement ist für alle Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel ( Navigo annual, Imagine R school, Imagine R student, senior) kostenlos.

Für alle anderen haben Sie mehrere Möglichkeiten: