Ähnliche Nachrichten

Wiedereröffnung des Fahrradparkplatzes am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ab Freitag, den 6. Juni 2025, öffnet der Fahrradparkplatz am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye nach 4 Monaten Bauzeit wieder seine Türen. Wir erzählen Ihnen jetzt davon!

Genießen Sie einen neuen Fahrradparkplatz am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye.

Am Freitag, den 6. Juni, öffnet der 2011 gegründete Fahrradparkplatz von Saint-Germain-en-Laye nach 4 Monaten Arbeit wieder seine Türen. Notwendige Arbeiten, um Ihnen einen Parkplatz anzubieten, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

  • Sicherer Raum mit 419 Plätzen, der mit einem Abonnement zugänglich ist
  • Freier Zugangsbereich mit 56 Sitzplätzen
  • Verschiedenes Zubehör, mit dem Sie Wartungs- und leichte Reparaturen an Ihrem Lieblingsfahrrad durchführen können

Der neue Fahrradparkplatz am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye wird alle Ihre Erwartungen erfüllen.

Das Abonnement, der Schlüssel zum Zugang zum sicheren Bereich

Der sichere Parkplatz ist nur für Inhaber eines Abonnements zugänglich. Es muss mit einem magnetischen Träger von Île-de-France Mobilités wie einem Navigo-Pass, einem Navigo-Easy-Pass usw. verbunden sein.

Das Abonnement ist für alle Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel ( Navigo annual, Imagine R school, Imagine R student, senior) kostenlos.

Für alle anderen haben Sie mehrere Möglichkeiten:

  • Tagesabonnement für 2€
  • Monatliches Abonnement für 10€
  • Jahresabonnement für 30€
Einfache Preisgestaltung und mehrere Abonnementoptionen

Um auf den sicheren Teil zugreifen zu können, müssen Sie Ihr Kundenkonto auf unserer Website erstellen und abonnieren, auch wenn Sie Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel sind, das Sie zu einer kostenlosen Mitgliedschaft berechtigt.

Um sich anzumelden und alle Informationen zu finden, klicken Sie hier

Schließung des temporären Außenparkplatzes

Der temporäre Fahrradparkplatz, der während der Bauzeit in der Rue de la Surintendance eingerichtet wurde, wird am Freitag, den 13. Juni, abgebaut. Denken Sie daran, Ihre Fahrräder vor diesem Datum abzuholen und zum neuen Fahrradparkplatz zu gehen, sobald er öffnet!

Für jede Informationsanfrage Fahrräder parken

Ähnliche Nachrichten