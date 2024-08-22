Alle Fahrradparkplätze der Île-de-France Mobilités sind:

· 24/7 zugänglich

· Gesichert durch Zutrittskontrolle über einen Navigo-Pass

· Das Hotel liegt so nah wie möglich an den Bahnhöfen

· Leicht erkennbar (einheitliche visuelle Identität)

· Ausgestattet mit Aufblasstation und Werkzeugkasten

Das Abonnement eines Fahrradparkplatzes ist für Personen mit einem gültigen Jahresabonnement für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo jährlich, Navigo monatlich, Navigo senior, Imagine R) kostenlos .

Für andere Benutzer stehen 3 Abonnementformeln zur Verfügung:

· Tagesabonnement: 2 €

· Monatliches Abonnement: 10 €

· Jahresabonnement: 30 €