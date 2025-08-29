Ähnliche Nachrichten

Fahrradparkplätze für alle
Um Ihr Radfahren zu unterstützen, bieten Ihnen diese Parkhäuser zuverlässige, angepasste und sichere Parkplätze.
Ihr Fahrrad kann seinen täglichen Platz in der Nähe der Bahnhöfe und Stationen des Territoriums finden und wartet bis zu Ihrer Rückkehr an Orten auf Sie:
- abonnementbasiert, sicher und videogeschützt,
- Open Access, zugänglich für alle,
- Ausgestattet mit verschiedenen Zubehörteilen, damit Sie routinemäßige Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen durchführen können.
Das Abonnement, der Schlüssel zum Zugang zu sicheren Bereichen
Sichere Parkplätze sind nur für Inhaber eines Abonnements zugänglich. Es muss mit einem magnetischen Träger von Île-de-France Mobilités verbunden sein, z. B. einem Navigo-Pass, einem Navigo-Easy-Pass usw.
Das Abonnement ist für alle Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel ( Navigo annual, Imagine R school, Imagine R student, senior) kostenlos.
Für alle anderen haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Tagesabonnement für 2€
- Monatliches Abonnement für 10€
- Jahresabonnement für 30€
Der Fahrradparkplatz am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye
Seit seiner Eröffnung im Juni ist das Parkhaus bereits ein echter Erfolg bei Radfahrern.
Es ist 24/7 durchgehend zugänglich und bietet:
- 419 sichere und videogeschützte Plätze, die mit Abonnement zugänglich sind,
- 56 frei zugängliche Plätze, völlig kostenlos,
- Schließfächer, Pumpe, Reparatur- und Wartungsset in Autonomie.
Und morgen?
Weitere Öffnungen werden das Parkangebot in Ihrem Gebiet stärken.
Diese zukünftigen Parkplätze werden es ermöglichen:
- um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden,
- Förderung der sanften Mobilität.
Und Sie, haben Sie schon einmal einen Fahrradparkplatz genutzt?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit : @StGermain_IDFM