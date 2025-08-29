Ähnliche Nachrichten

Ihr Fahrrad hat auch seinen Platz auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine!

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Das Radfahren etabliert sich dauerhaft in der Île-de-France. Nach und nach entstehen neue Parkplätze. Auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine hat das erste bereits sein Publikum gefunden... Was wäre, wenn Sie es wiederum übernehmen würden?

Geschützte Fahrradparkplätze, die für Radfahrer täglich zugänglich sind.

Fahrradparkplätze für alle

Um Ihr Radfahren zu unterstützen, bieten Ihnen diese Parkhäuser zuverlässige, angepasste und sichere Parkplätze.

Ihr Fahrrad kann seinen täglichen Platz in der Nähe der Bahnhöfe und Stationen des Territoriums finden und wartet bis zu Ihrer Rückkehr an Orten auf Sie:

  • abonnementbasiert, sicher und videogeschützt,
  • Open Access, zugänglich für alle,
  • Ausgestattet mit verschiedenen Zubehörteilen, damit Sie routinemäßige Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen durchführen können.

Das Abonnement, der Schlüssel zum Zugang zu sicheren Bereichen

Sichere Parkplätze sind nur für Inhaber eines Abonnements zugänglich. Es muss mit einem magnetischen Träger von Île-de-France Mobilités verbunden sein, z. B. einem Navigo-Pass, einem Navigo-Easy-Pass usw.

Das Abonnement ist für alle Inhaber eines Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel ( Navigo annual, Imagine R school, Imagine R student, senior) kostenlos.

Für alle anderen haben Sie mehrere Möglichkeiten:

  • Tagesabonnement für 2€
  • Monatliches Abonnement für 10€
  • Jahresabonnement für 30€
Einfache Preisgestaltung und mehrere Abonnementoptionen

Der Fahrradparkplatz am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye

Seit seiner Eröffnung im Juni ist das Parkhaus bereits ein echter Erfolg bei Radfahrern.

Es ist 24/7 durchgehend zugänglich und bietet:

  • 419 sichere und videogeschützte Plätze, die mit Abonnement zugänglich sind,
  • 56 frei zugängliche Plätze, völlig kostenlos,
  • Schließfächer, Pumpe, Reparatur- und Wartungsset in Autonomie.
Fahrrad-Parkplatz
Immer mehr Fahrräder finden ihren Platz im Parking Vélos de Saint-Germain-en-Laye.
Um auf sichere Standorte zuzugreifen, wartet Ihr Abonnement hier auf Sie

Und morgen?

Weitere Öffnungen werden das Parkangebot in Ihrem Gebiet stärken.

Diese zukünftigen Parkplätze werden es ermöglichen:

  • um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden,
  • Förderung der sanften Mobilität.

Und Sie, haben Sie schon einmal einen Fahrradparkplatz genutzt?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit : @StGermain_IDFM

Um alle Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, gehen Sie zum X-Konto (ex-Twitter): @StGermain_IDFM

Ähnliche Nachrichten