Nehmen Sie an unserem TàD-Wettbewerb teil

Wissen Sie, was das Akronym "TàD" bedeutet? Gewinnen Sie also Ihre Tickets für Essonne en Scène, indem Sie an unserem TàD-Wettbewerb anlässlich der Einführung dieses neuen Dienstes seit dem 1. August 2022 in Etampes, Dourdan, Lardy und Étréchy teilnehmen!

Das Akronym "TàD" bedeutet...?

  • "Reise zum Entdecken";
  • "Transport auf Abruf";
  • "Dorade-Kuchen".

 

Haben Sie die Antwort?

  1. Um teilzunehmen, klicken Sie hier
  2. Beantworten Sie die Fragen des Quiz, das aus 6 Fragen besteht;
  3. Warten Sie auf die Auslosung*

 

* Kostenlose Teilnahme. Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip aus den richtigen Antworten gezogen. Ergebnisse Mitte Oktober 2022. Vollständige Regeln finden Sie unter dem Link.

 

Versuchen Sie, 6 Tickets für das Festival Essonne en Scène 2023 für zwei Personen zu gewinnen, einschließlich Unterkunft und Verpflegung.

Die Gewinner werden nach dem Zufallsprinzip in jedem der drei Gebiete (Étampes, Dourdan und Lardy / Étréchy) ermittelt.

Um teilzunehmen, geht es hier entlang!

 

