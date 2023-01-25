Wie funktioniert es?
- Senden Sie den Code ENVOL per SMS an 93100,
- Im Gegenzug erhalten Sie ein SMS-Ticket
- Sie reisen mit Zuversicht auf unseren Linien.
Für einen Preis von 2,50 €* können Sie mit dem SMS-Ticket 1 Stunde lang ohne Umsteigen an Bord unserer Busse reisen. Der Ticketpreis wird von Ihrer Telefonrechnung abgebucht.
Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.
*+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten.
Finden Sie auch alle unsere Aktivitäten auf Twitter: @Envol_IDFM