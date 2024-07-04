Einige Linien des Gebiets von Mantois sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 betroffen, insbesondere vom Durchgang der Olympischen Flamme am 5., 19. und 23. Juli 2024
Nachfolgend finden Sie die Einzelheiten der betroffenen Zeilen:
Freitag, 5. Juli 2024 - Sektor Vernon:
- Linien 71 - 72 - 73 -74: geänderte Route vom 5. bis 6. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Freitag, 19. Juli 2024 - Sektor Cergy:
- Linie 9: Die Route wurde am 19. Juli 2024 geändert. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
Dienstag, 23. Juli 2024 - Sektor Mantes-la-Ville:
- Linien D und G: Streckenänderung am 23. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
- Linien I - K - M: Routenänderung am 23. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
- Linie 22 : Route geändert am 23. Juli 2024. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen
Weitere Informationen
Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.