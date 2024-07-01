Denken Sie daran, Ihr imagine R-Paket zu erneuern!

Das Ende des Schuljahres naht und damit auch die Sommerferien... Um unbeschwert zu gehen, denken Sie jetzt über ein (erneutes) Abonnement nach!

Preise für Kinder unter 26 Jahren

Reisen Sie unbegrenzt überall in der Île-de-France mit den Paketen Imagine R Student und School für 374,40 € pro Jahr.

Und denken Sie darüber nach! Profitieren Sie mit Ihrem Paket von guten Angeboten, Rabatten und Vorteilen in vielen Marken, Kino, Catering, Mode und mehr!

Was ist das Imagine-R-Paket?

Das Imagine R-Paket begleitet junge Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Île-de-France.

  • Es ist die wirtschaftlichste Transport ticket, wenn Sie regelmäßig reisen
  • Es bietet eine Ersparnis von 50% im Vergleich zu den Preisen des Navigo-Jahrespakets.
  • Es handelt sich um ein "All-Zone"-Paket, mit dem Sie an jedem Tag der Woche unbegrenzt im gesamten Netz der Île-de-France reisen können.
  • Es bietet Zugang zu allen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn, U-Bahn, RER, Zug und Nachtbus (ex-noctilien), mit Ausnahme der Shuttles Orlyval, Filéo, TGV in Île-de-France und Schienennetze außerhalb der Île-de-France.
Erfahren Sie + mehr über das imagine R-Paket und seine Vorteile hier

Wussten Sie schon?

Das Departement Seine-Saint-Denis gewährt unter bestimmten Bedingungen eine Rückerstattung eines Teils des Pakets.

Überprüfen Sie hier Ihre Berechtigung im Simulator