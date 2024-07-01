Das Ende des Schuljahres naht und damit auch die Sommerferien...

… Um mit leichtem Geist zu gehen, denken Sie jetzt darüber nach, sich (erneut) anzumelden!

Was ist das Imagine-R-Paket?

Das Imagine R-Paket begleitet junge Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Île-de-France.