Erneuern Sie jetzt Ihr Imagine R-Paket für das Schuljahr 2025-2026!

Das Ende des Schuljahres naht und damit auch die Sommerferien... Um mit leichtem Geist zu gehen, denken Sie jetzt darüber nach, sich (erneut) anzumelden!

Was ist der Imagine R-Plan?

Es begleitet junge Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Île-de-France.

  • Es ist die wirtschaftlichste Transport ticket, wenn Sie regelmäßig reisen
  • Es bietet 50% Ersparnis im Vergleich zum Preis des Navigo-Jahrespakets
  • Es handelt sich um ein "All-Zone"-Paket , mit dem Sie an jedem Tag der Woche unbegrenzt im gesamten Netz der Île-de-France reisen können
  • Es bietet Zugang zu allen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn, U-Bahn, RER, Zug und Nachtbus mit Ausnahme des Orlyval-Shuttles, des TGV in der Île-de-France und der Schienennetze außerhalb der Île-de-France.
Überprüfen Sie hier Ihre Berechtigung im Simulator

Wussten Sie schon?

Die LaBaz-Website der Region Île-de-France bietet eine Beihilfe für Gymnasiasten von 100 € für das Imagine R-Paket. Für das Jahr 2025-2026 wird die Kampagne im September 2025 eröffnet.

