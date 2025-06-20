Was ist der Imagine R-Plan?
Es begleitet junge Einwohner der Ile-de-France unter 26 Jahren für unbegrenzte Reisen in der gesamten Île-de-France.
- Es ist die wirtschaftlichste Transport ticket, wenn Sie regelmäßig reisen
- Es bietet 50% Ersparnis im Vergleich zum Preis des Navigo-Jahrespakets
- Es handelt sich um ein "All-Zone"-Paket , mit dem Sie an jedem Tag der Woche unbegrenzt im gesamten Netz der Île-de-France reisen können
- Es bietet Zugang zu allen Verkehrsmitteln: Bus, Straßenbahn, U-Bahn, RER, Zug und Nachtbus mit Ausnahme des Orlyval-Shuttles, des TGV in der Île-de-France und der Schienennetze außerhalb der Île-de-France.
Wussten Sie schon?
Die LaBaz-Website der Region Île-de-France bietet eine Beihilfe für Gymnasiasten von 100 € für das Imagine R-Paket. Für das Jahr 2025-2026 wird die Kampagne im September 2025 eröffnet.